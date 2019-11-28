Как объясняют в администрации Петроградского района, разноцветные «Жигули» попросили убрать местные жители — соответствующее требование было оформлено через портал «Наш Санкт-Петербург». В администрации также опровергли демонтаж других арт-объектов, о котором говорили петербуржцы — в частности, зеркальной конструкции и инсталляции из трех пеньков, пообещав сохранить наполнение двора до объявления итогов голосования о судьбе неформальной достопримечательности.

«Никакого демонтажа арт-объектов нет. Есть демонтаж двух разукомплектованных автотранспортных средств. Их уже забрали по обращению жителей. Граффити мы не трогаем — это будет решение собственников. Когда они договорятся и решат, сохранять или убирать, мы поддержим их решение», — заявили в администрации Петроградского района.

«Дворик Нельсона» — неформальная достопримечательность, которую называют «самым удивительным и позитивным двором Петроградской стороны». Название двор получил по имени Барда Нельсона, который положил начало созданию локации. О планах на зачистку двора в октябре 2019 года рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин. Петербуржец задается вопросом, действительно ли необходимо избавиться от арт-объектов и стрит-арта — «там, под граффити, уродливые здания с отваливающейся штукатуркой».