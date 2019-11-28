Сегодня днем из «Дворика Нельсона» на Петроградской убрали разноцветные «Жигули» и другие арт-объекты. По словам Барда Нельсона, автора неформальной достопримечательности, судьба дворика должна была решиться 10 декабря — после проведения открытого голосования. Позже сроки подтвердили в администрации Петроградского района, объяснив исчезновение «Жигулей» требованием местных жителей.
«Забрали по обращению жителей»: в администрации Петроградского района пообещали не очищать «Дворик Нельсона» от арт-объектов
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Фото: @maksym_gorelov
Как объясняют в администрации Петроградского района, разноцветные «Жигули» попросили убрать местные жители — соответствующее требование было оформлено через портал «Наш Санкт-Петербург». В администрации также опровергли демонтаж других арт-объектов, о котором говорили петербуржцы — в частности, зеркальной конструкции и инсталляции из трех пеньков, пообещав сохранить наполнение двора до объявления итогов голосования о судьбе неформальной достопримечательности.
«Никакого демонтажа арт-объектов нет. Есть демонтаж двух разукомплектованных автотранспортных средств. Их уже забрали по обращению жителей. Граффити мы не трогаем — это будет решение собственников. Когда они договорятся и решат, сохранять или убирать, мы поддержим их решение», — заявили в администрации Петроградского района.
«Дворик Нельсона» — неформальная достопримечательность, которую называют «самым удивительным и позитивным двором Петроградской стороны». Название двор получил по имени Барда Нельсона, который положил начало созданию локации. О планах на зачистку двора в октябре 2019 года рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин. Петербуржец задается вопросом, действительно ли необходимо избавиться от арт-объектов и стрит-арта — «там, под граффити, уродливые здания с отваливающейся штукатуркой».
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