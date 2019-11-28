Сегодня, 28 ноября, из «Дворика Нельсона» на Петроградской убрали арт-объекты. Около 12:30 рабочие начали избавляться от «автохлама» — уже через час исчезли не только разноцветные «Жигули», но и зеркальная конструкция, инсталляция из трех пеньков и мягкие игрушки.

Как сообщает «Бумага», автора дворика, Барда Нельсона, о планах рабочих убрать «автохлам» не предупреждали. «По инициативе жительницы дома начали убирать инсталляции, потом уже сверху кто-то дозвонился до администрации — там сказали, что убирать надо только машины, «автохлам», остальное не трогать. К 10 декабря должны провести голосование, потом вынести решение», — сказал Нельсон в разговоре с изданием.