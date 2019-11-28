Сегодня, 28 ноября, из «Дворика Нельсона» на Петроградской убрали арт-объекты. Около 12:30 рабочие начали избавляться от «автохлама» — уже через час исчезли не только разноцветные «Жигули», но и зеркальная конструкция, инсталляция из трех пеньков и мягкие игрушки.
Из «Дворика Нельсона» на Петроградской убрали арт-объекты
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Фото: "Петроградская диаспора"
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Фото: "Бумага"
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"Дворик Нельсона" в сентябре 2019 года. Фото: @maksym_gorelov
Сегодня, 28 ноября, из «Дворика Нельсона» на Петроградской убрали арт-объекты. Около 12:30 рабочие начали избавляться от «автохлама» — уже через час исчезли не только разноцветные «Жигули», но и зеркальная конструкция, инсталляция из трех пеньков и мягкие игрушки.
Как сообщает «Бумага», автора дворика, Барда Нельсона, о планах рабочих убрать «автохлам» не предупреждали. «По инициативе жительницы дома начали убирать инсталляции, потом уже сверху кто-то дозвонился до администрации — там сказали, что убирать надо только машины, «автохлам», остальное не трогать. К 10 декабря должны провести голосование, потом вынести решение», — сказал Нельсон в разговоре с изданием.
О том, будет ли двор восстановлен, бард пока не говорит, отмечая, что если это и произойдет, то инсталляции станут другими. «Надо будет ракету поставить — метров 20 в высоту. Машины уже слишком банальная картина», — добавляет Нельсон.
«Дворик Нельсона» — неформальная достопримечательность, которую называют «самым удивительным и позитивным двором Петроградской стороны». Название двор получил по имени Барда Нельсона, который положил начало созданию локации. О планах на зачистку двора в октябре 2019 года рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин. Петербуржец задается вопросом, действительно ли необходимо избавиться от арт-объектов и стрит-арта — «там, под граффити, уродливые здания с отваливающейся штукатуркой».
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