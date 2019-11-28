В СКК «Петербургский» начался демонтаж купола

В спортивно-концертном комплексе «Петербургский» продолжаются работы по демонтажу элементов здания. На фотографиях и видео, появившихся в Сети вчера, 27 ноября, видно, как рабочие распиливают конструкции купола СКК.
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В спортивно-концертном комплексе «Петербургский» продолжаются работы по демонтажу элементов здания. На фотографиях и видео, появившихся в Сети вчера, 27 ноября, видно, как рабочие распиливают конструкции купола СКК.
В начале октября Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». Спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем. Единственной компанией, подавшей заявку, стала «СКА-Арена». 24 октября вокруг СКК началась установка забора. 29 октября начался демонтаж сидений на трибунах. 25 ноября вестибюле комплекса сбили мраморную облицовку стен, колонн и пола.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
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