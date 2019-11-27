Фото дня: на поверхности реки в парке Рускеала образовались «ледяные блинчики»

«Водопад Мельничный. Водопад красив в любое время года. Водопад завораживает. Бывала здесь очень много раз. И вот вчера впервые здесь столкнулась с необычным физическим явлением. Этому явлению даже есть свое название — блинчатый лед! Я впервые увидела совершенно круглые ледяные блины, колышущиеся на поверхности реки у самого водопада… Редкое природное явление!», — поделились посетители парка.

Как выяснили наблюдатели, такие блинчики «пекутся» на участках со спокойным течением в то время, когда на них возникает обратный поток — вода образует льдины ровной округлой формы, а по краям замерзают капли воды. Специалисты также объясняют образование «блинчиков» совпадением двух факторов — близости к водопаду и морозу. Круглый лед образуется пенящейся воде, а после продолжает крутиться в водовороте.

Календарная зима в прошлом году также началась с «блинчиков». В ночь с 31 ноября на 1 декабря главную водную артерию города затянуло тонким льдом. На Большой Неве, в районе набережной Лейтенанта Шмидта, появились плоские льдины небольшого размера. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии первого льда сезона. «Блинчики, блины из блинчиков, и все свежее, ночью доставленное. И чайкам есть где посидеть», — подписал он.