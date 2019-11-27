Проект автомобильного моста через Лахтинскую гавань предусматривает строительство двухполосного эстакадного съезда протяженностью 980 метров с движением в одном направлении — от Приморского шоссе, а также съезда протяженностью 440 метров с движением в одном направлении — от улицы Савушкина. Предполагается, что новый мост будет четырехполосным с расчетной скоростью движения 40 километров в час.

Как пишет РБК со ссылкой на Комитет развития транспортной инфраструктуры, конкурс на строительство эстакадных съездов будет объявлен в ближайше время. Плановый срок реализации проекта — 2,5 года.

Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». Так, на участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона.