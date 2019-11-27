Возле Лахта Центра — самого высокого здания Европы, возведут автомобильный мост. Переправу через Лахтинскую гавань проложит компания АО «Петербургские дороги» — в Адресную инвестиционную программу Петербурга на 2020 год для этих целей уже заложено 3,66 миллиарда рублей.
Возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами
Проект автомобильного моста через Лахтинскую гавань предусматривает строительство двухполосного эстакадного съезда протяженностью 980 метров с движением в одном направлении — от Приморского шоссе, а также съезда протяженностью 440 метров с движением в одном направлении — от улицы Савушкина. Предполагается, что новый мост будет четырехполосным с расчетной скоростью движения 40 километров в час.
Как пишет РБК со ссылкой на Комитет развития транспортной инфраструктуры, конкурс на строительство эстакадных съездов будет объявлен в ближайше время. Плановый срок реализации проекта — 2,5 года.
Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». Так, на участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона.
Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в непрерывном контакте с петербуржцами. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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