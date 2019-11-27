Возле станции метро «Удельная» начали вырубать деревья

Первые сообщения о вырубке деревьев возле станции метро «Удельная» появились днем 26 ноября. Избавляться от насаждений начали с Енотаевской улицы — позже к вырубке приступили на Ярославском проспекте. «На Удельной все же было довольно зелено. Неужели было и сплыло?», «Зато ларьки, нарушающие закон, им там не мешают», — отреагировали петербуржцы под постом в сообществе «Деревья Петербурга».

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителей садово-паркового предприятия «Выборгское», вырубленные деревья были сухостойные — протокол, разрешающий их вырубку, был составлен еще в середине лета. «Протокол о том, что деревья пора спилить, составили еще в середине лета. Дуб и клен были сухостойные на 100%, поврежденные, все в трещинах. Им было просто не выжить. За ними никто не ухаживал. Десятилетиями этими газонами не занимались», — заявляют садовники.

В садово-парковом предприятии добавляют — деревья, растущие по всей Енотаевской улице, находятся в плохом состоянии. Однако вырубят ли их, пока неизвестно.

Напомним, конца осени в Красносельском районе Петербурга планировали высадить около 500 молодых деревьев. Ранее на намывных территориях Васильевского острова начали высаживать деревья. Хвойные, контрастирующие на фоне песчаных пляжей (почти постапокалиптических!) , станут частью будущего парка от архитектурного бюро Никиты Явейна «Студия 44». А еще в Смольном рассказали, как посадить дерево в Петербурге. Для этого необходимо соблюсти ряд правил (и мы их публикуем!).