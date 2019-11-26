Здание Верховного суда в Петербурге возведут на Смольной набережной. Жилье для судей перенесут на Охту

Для того, чтобы построить здание Верховного суда, судебный департамент и паркинг, власти Петербурга передадут в федеральную собственность три участка. Здание суда расположится на Смольной набережной — на месте, ранее предназначавшимся для нового Музея блокады.

На прилегающих участках возведут паркинг и здание судебного департамента — они появятся на территориях, которые ранее занимал петербургский «Водоканал». В свою очередь жилые кварталы для судей построят на Охте.

«Один, основной участок, это в так называемой петле развязки Орловского тоннеля, то место, где планировалось построить новое здание Музея блокады. А два участка находятся, так сказать, визави, примыкая к территории Водоканала. Это бывшая территория Водоканала, освобожденная уже давно и переданная городу. Там будут располагаться судебный департамент и паркинг. Жилье планируется построить на Охте», — объяснил Григорьев.

Напомним, в октябре 2019 года Законодательное собрание Петербурга исключило из перечня зеленых насаждений города 2,85 гектаров «Сада на Неве» и сквера на Смольной набережной — для того, чтобы разместить на них здания Верховного суда. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд. Посмотрите, что предложили петербуржцам взамен.

Руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», заслуженный архитектор России Евгений Герасимов предложил отказаться от застройки «Сада на Неве» — территории на Смольной набережной, где теперь планируется возвести Судебный квартал. Вместо этого проект можно сократить и оставить на Ватном острове вместе с парком «Тучков буян».