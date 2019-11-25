В вестибюле СКК сбили мраморную облицовку стен, колонн и пола

О продолжении работ по демонтажу внутри спортивно-концертного комплекса сообщили активисты, выступающие против масштабной реконструкции и возможного сноса здания. Мраморная плитка, которой облицован вестибюль СКК, была сняла к 23:00 23 ноября — к полуночи от территории выехал первый грузовик данными плитами.

Как предполагают активисты, работы проводит компания «СКА-Арена» — единственная подавшая заяву на конкурс по реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Они также утверждают, что демонтаж может проходить незаконно из-за запрета Комитета по имущественным отношениям на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства.