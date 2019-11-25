В спортивно-концертном комплексе «Петербургский» продолжается демонтаж — вслед за сидениями на трибунах рабочие начали сбивать мраморную облицовку стен, колонн и пола в вестибюле комплекса.
В вестибюле СКК сбили мраморную облицовку стен, колонн и пола
О продолжении работ по демонтажу внутри спортивно-концертного комплекса сообщили активисты, выступающие против масштабной реконструкции и возможного сноса здания. Мраморная плитка, которой облицован вестибюль СКК, была сняла к 23:00 23 ноября — к полуночи от территории выехал первый грузовик данными плитами.
Как предполагают активисты, работы проводит компания «СКА-Арена» — единственная подавшая заяву на конкурс по реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Они также утверждают, что демонтаж может проходить незаконно из-за запрета Комитета по имущественным отношениям на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
В начале октября Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». Спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем. 24 октября вокруг СКК началась установка забора. 29 октября начался демонтаж сидений на трибунах.
20 ноября Смольный подвел итоги конкурса на реконструкцию СКК «Петербургский». Единственной компанией, подавшей заявку, стала «СКА-Арена».
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