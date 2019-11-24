В понедельник ожидается холодная и сухая погода в Петербурге

Добавим, что конец ноября-2019 в Петербурге стал для города очередным рекордом — самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. В середине месяца средняя температура составила 5,3 градуса со знаком «плюс», побив предыдущий рекорд 1982 года — 4,9 градуса. «Очень тепло в середине ноября было в 2012 и 2013 годах, средняя за вторую декаду температура тогда составляла 4,5 и 4,8 градуса», — сказали в петербургском Гидрометцентре.



Ранее в Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. Как сообщает Вильфанд, синоптики рассчитали, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, а именно с 1891 года. Сентябрь также отличился рекордной теплой погодой. Согласно последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. «Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», – подметил он.



Судя по всему, у 2019 года есть все шансы установить новый рекорд в России. Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы. Кроме того, Роман Вильфанд рассказал, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.





