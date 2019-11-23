По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на воскресенье, 24 ноября, в Петербурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от -7 до -12 градусов, в пригородах — от 15 до 18 со знаком «минус». Днем синоптики прогнозируют от -4 до -9 градусов.

В начале рабочей недели также обещают заморозки. В понедельник, 25 ноября, в ночное время от -7 до -9 градусов, местами столбик термометра опустится до отметки в минус 11 градусов. Днем — от -4 до -6. Небольшое потепление придет в город во вторник — днем от 1 до 3 градусов ниже нуля.

Напомним, конец ноября-2019 в Петербурге стал для города очередным рекордом — самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. В середине месяца средняя температура составила 5,3 градуса со знаком «плюс», побив предыдущий рекорд 1982 года — 4,9 градуса. Также в Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. И на это есть все шансы! Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь, но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы.