В Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге приступили к восстановлению Библиотечного флигеля. Деревянный памятник XIX века был полностью демонтирован для последующей реставрации — в обновленном виде будет сохранено около 50% исторических бревен сруба.
В выборгском парке Монрепо начали восстанавливать Библиотечный флигель XIX века
Как объясняют специалисты, в обновленном виде удастся сохранить около 50% исторических бревен — так как нижние венцы всегда наиболее пострадавшие. «Чем выше мы будем подниматься, тем больше будет исторических бревен. В частности, межоконные пространства будут максимально из исторических бревен. По сравнению с Усадебным домом он в гораздо лучшем состоянии. Мы очищаем все исторические бревна, обрабатываем антисептиками и антипиренами», — рассказывают реставраторы.
Новые бревна привезены из Архангельской области — они были закуплены для восстановления флигеля еще прошлой зимой. Специалисты уже провели гидроизоляцию — это необходимо для того, чтобы вода, которую набирает бетон, не передавалась срубу. Восстановить стены флигеля планируется к концу января-началу февраля, кровлю — марте 2020 года, когда начать работы позволят погодные условия.
Масштабная реставрация парка Монрепо в Выборге началась в конце 2017 года. Тогда в планах была заявлена реконструкция главного усадебного дома и Библиотечного флигеля, реставрация источника «Нарцисс» и Главных ворот, планировалось воссоздать яблочный чад, комплекс дома садовника с оранжереей и огородным хозяйством. Также планировалась реконструкция береговой линии и пирсов парка, земляные работы, рубка старых и посадка новых деревьев и кустарников. Сейчас парк частично закрыли для посетителей, там продолжается реставрация.
Однако реконструкция историко-архитектурного и природного музея-заповедника обернулась многочисленными скандалами. Так, рабочие демонтировали Библиотечный флигель. Тогда в пресс-службе парка сообщили, что, согласно проекту реставрации, «флигель начали разбирать еще летом для переборки бревен и последующей сборки здания». Позже полностью демонтировали Главный усадебный дом — памятник деревянной архитектуры 1804 года постройки, который эксперты и петербуржцы просили сохранить.
Парк Монрепо расположен на побережье бухты Защитная близ Выборга, его площадь составляет 161,5 гектар. Его историческим центром является усадебно-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков: главный усадебный дом и Библиотечный флигель, а также пейзажный скальный парк романтического стиля. В создании парка принимали участие архитекторы Андрей Штакеншнейдер, Анри Огюст Монферран и Тома де Томон, художники Яков Меттенлейтер и Пьетро Гонзаго, скульпторы Йоханнес Таканен и другие. Усадебно-парковый ансамбль органично переходит в лесопарковый массив.
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