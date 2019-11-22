В выборгском парке Монрепо начали восстанавливать Библиотечный флигель XIX века

Как объясняют специалисты, в обновленном виде удастся сохранить около 50% исторических бревен — так как нижние венцы всегда наиболее пострадавшие. «Чем выше мы будем подниматься, тем больше будет исторических бревен. В частности, межоконные пространства будут максимально из исторических бревен. По сравнению с Усадебным домом он в гораздо лучшем состоянии. Мы очищаем все исторические бревна, обрабатываем антисептиками и антипиренами», — рассказывают реставраторы.

Новые бревна привезены из Архангельской области — они были закуплены для восстановления флигеля еще прошлой зимой. Специалисты уже провели гидроизоляцию — это необходимо для того, чтобы вода, которую набирает бетон, не передавалась срубу. Восстановить стены флигеля планируется к концу января-началу февраля, кровлю — марте 2020 года, когда начать работы позволят погодные условия.