Новые светильники на станции метро «Площадь Ленина» заметила вечером 21 ноября читательница «Собака.ru». Она поделилась фотографиями металлических осветительных приборов, по форме напоминающих длинный цоколь обычной лампочки. «Что будет со старыми, неизвестно. Метрополитен об этом не предупреждал. Они стилистически выбиваются из общего архитектурного ансамбля. Такое не должно происходить в Петербурге», — рассказала петербурженка.

В пресс-службе метрополитена объясняют — работы проводятся для «улучшения качества» освещения и безопасности пассажиров. Служба электроснабжения метрополитена также объяснила работы «жизненной необходимостью», так как станция очень темная — из за этого было «много фактов травмирования пассажиров».

«В факелах крепление старое, и современные лампы туда просто не подходят. Новые выполнены из металла, они визуально похожи на прежние. Их меняют в ночное время. Это делается для улучшения качества освещения на станции. Там стоят старые ртутные лампы, их меняют на более экономичные и светлые», — объяснили в метрополитене, подчеркнув, что станция не является предметом охраны КГИОП.

Работы по замене светильников продлятся до конца года — к этому времени новые осветительные приборы появятся не только на эскалаторах, но и на всей территории станции. В метрополитене успокаивают, оригинальные «факелы» из меди сохранятся, правда, для глаз петербуржцев будут скрыты — их отправят на хранение на склады подземки.