Конец ноября в Петербурге стал самым теплым за всю историю наблюдений

В середине месяца средняя температура составила 5,3 градуса со знаком «плюс», побив предыдущий рекорд 1982 года — 4,9 градуса. «Очень тепло в середине ноября было в 2012 и 2013 годах, средняя за вторую декаду температура тогда составляла 4,5 и 4,8 градуса», — сказали в петербургском Гидрометцентре.

Напомним, в начале недели главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о надвигающемся похолодании. С 22 ноября в городе обоснуются минусовые температуры. И если первое время заморозки будут происходить в ночное время суток, то к выходным уже в дневное — по прогнозам, температура воздуха составит от 1 до 6 градусов со знаком «минус».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 22 ноября, в Петербурге без осадков. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от 0 до -2 градусов — в пригородах местами до 4 градусов ниже нуля. В субботу, 23 ноября, осадков также не ожидается, а вот столбик термометра опустится до отметки в -6 градусов в ночное время. Днем — от 2 до 4 со знаком «минус». В ночь на воскресенье, 24 ноября, в Петербурге похолодает до -7 градусов, днем — от -2 до -4.