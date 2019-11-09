Впервые в истории сразу шесть российских фильмов стали претендентами на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», пишет ТАСС.
Шесть российских фильмов претендуют на американскую премию «Золотой глобус»
«Шесть российских фильмов отобрались в заявку в номинацию премии за лучший фильм на иностранном языке», – сообщила агентству организатор стенда Created in Moscow на Американском кинорынке Евгения Маркова. Речь идет о драме Кантемира Балагова «Дылда», картине Константина Фама «Кадиш», фильме Бориса Акопова «Бык», драме Алексея Козлова «Спасти Ленинград», триллере Владимира Аленикова «Странники терпенья», а также о приключенческом боевике Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига».
Маркова отметила, что российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды, но сразу шесть фильмов в заявке на «Золотой глобус» — это показатель того, что отечественное кино выходит на новый уровень. «Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока. И лучшее тому подтверждение — это ежегодные темпы роста продаж российского контента за рубеж, которые в последние три года превышают 20%», – дополнила она.
Добавим, что всего в лонг-лист попали 93 фильма на иностранном языке из 65 стран. Шорт-лист категории, в который обычно входят 4-5 кинолент, объявят 9 декабря. Церемония награждения премии состоится 5 января 2020 года в калифорнийском Беверли-Хиллз.
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