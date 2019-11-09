Шесть российских фильмов претендуют на американскую премию «Золотой глобус»

Маркова отметила, что российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды, но сразу шесть фильмов в заявке на «Золотой глобус» — это показатель того, что отечественное кино выходит на новый уровень. «Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока. И лучшее тому подтверждение — это ежегодные темпы роста продаж российского контента за рубеж, которые в последние три года превышают 20%», – дополнила она.