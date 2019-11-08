Детектив про Петербург XIX века «Девятая», красивая антиутопия «Райские холмы» и драмеди «Во всё тяжкое» про умирающего от рака профессора – какие картины выйдут в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Джонни Деппа до Евгения Цыганова
«Огни большого города» / City Lights
Делающая ставку на ре-релизы и ретроспективы компания «Иноекино» к 130-летию Чарли Чаплина выпускает в повторный прокат сразу несколько его картин. Начнут с драмеди о любви Маленького Бродяги и слепой цветочницы во времена Великой Депрессии. Это последняя полностью немая картина актера и режиссера.
С 7 ноября
«Во всё тяжкое» / The Professor
Из-за сюжетной схожести драмеди с Джонни Деппом и Зои Дойч про умирающего от рака профессора решили назвать настолько неизящно, чтобы у зрителя не было шансов не провести параллели с культовым сериалом. Спойлер: Джесси Пинкмана здесь нет, зато есть десяток удачных и не очень шуток про смертность человека.
С 7 ноября
«Доктор Сон» / Doctor Sleep
Перед хоррором Майка Флэнегана стоит непростая задача – помирить фанатов Кубрика и Кинга. Как известно, писатель назвал фильм «Сияние» чуть ли не худшей своей экранизацией. В сиквеле с Юэном Макгрегором и Ребеккой Фергюсон рассказывается, как живет повзрослевший Дэнни Торранс, переживший безумие и гибель отца в отеле «Оверлук».
С 7 ноября
«Девятая»
Снятый в Петербурге детективный триллер Николая Хомерики с Евгением Цыгановым, Дмитрием Лысенковым, Евгением Ткачуком, Юрием Колокольниковым и, собственно, «девятой» – британкой Дэйзи Хэд. По сюжету сыщик Ростов (Цыганов) расследует жестокие убийства восьмерых девушек. Помочь ему должна медиум Оливия (Хэд), которая может стать одной из жертв маньяка.
С 7 ноября
«Успех»
Фильм с участием Юлии Снигирь и Романа Курцына в нелепом белом парике показывали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Правда, режиссер Павел Руминов тогда попросил снять его фамилию из титров: настолько ему не понравился финальный монтаж. К прокату картину о ребенке разводящихся рок-музыкантов он должен был переделать так, чтобы это устроило и его, и продюсеров.
С 7 ноября
«Райские холмы» / Paradise Hills
Антиутопия про дивный новый мир Райские холмы, куда богатые родители помещают «несовершенных» дочерей. Во-первых, это все очень красиво. Во-вторых, в касте – как голливудские ньюкамеры Эмма Робертс, Даниэль Макдональд и Аквафина, так и дива со славянскими корнями Мила Йовович.
С 7 ноября
«В погоне за ветром» / Ride Like a Girl
Еще один пример неожиданных прокатных переводов – феминистское «Скачи, как девчонка», сразу намекающее, что это байопик женщины-жокея, поменяли на абстрактное «В погоне за ветром». Тем не менее да – это духоподъемное кино про сложный путь к признанию в мужском мире.
С 7 ноября
«The Yard. Большая волна»
Документальный фильм про русского серфера Севу Шульгина – как он готовился прокатиться на одной из самых опасных волн в мире: гавайской Джоуз (Челюсти).
С 7 ноября
«Jesus Is King: Фильм Канье Уэста» / Jesus Is King
Картина в поддержку недавно вышедшего альбома госпелов Канье Уэста выйдет в ограниченный прокат в разных городах России (проверить свой можно здесь). Действие фильма происходит во время воскресной службы в кратере Роден в Аризоне – самом большом в мире произведении совриска художника Джеймса Таррелла.
С 8 ноября
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