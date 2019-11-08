В «Ленинград Центре» покажут премьеру фильма Анны Пармас «Давай разведемся»

По сюжету, успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Главные роли в картине исполнили Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина и другие.

«"Давай разведемся" — драмеди, мне импонирует, что о такой серьезной теме мы говорим в таком жанре, с юмором и иронией. Это хорошо. Это терапия. Насмешить людей очень сложно, природа юмора у всех разная, а у русских людей она особенная. Анна Пармас создает юмор и ситуативный, и текстовой. Держать их вместе очень сложно, потому что получается несколько наотмашь. И для меня задача состояла в том, чтобы независимо от комизма ситуации, играть живого человека. Надеюсь, получилось», — рассказывает Анна Михалкова.

В российский прокат комедия «Давай разведемся» выйдет 21 ноября 2019 года. Предпремьерный показ состоится 17 ноября в «Ленинград Центре». Билеты можно посмотреть здесь.

Напомним, комедия режиссера Анны Пармас «Давай разведемся» стала лучшим фильмом на фестивале «Балтийские дебюты», который прошел в Светлогорске с 6 по 12 июля. Это очередная награда в копилку призов дебютировавшей в полном метре Пармас — ранее лента также была признана лучшей в конкурсе дебютов «Кинотавра».