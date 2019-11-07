С ноября запустился сервис Apple TV+, флагманом которого стал сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Каррелом. Кинокритик Иван Пугин рассказывает, почему первый проект смотрится как довольно робкая попытка зайти на рынок стриминга.
«Утреннее шоу» с Энистон и Уизерспун: что не так с главным сериалом Apple TV+
Современный зритель живет в золотую эпоху сериалов. Снимают их ведущие кинорежиссеры, играют – топовые актеры, а количество контента давно превысило спрос и свободное время, чтобы посмотреть даже «самое интересное». Только в ноябре на американском ТВ выходит больше 60 проектов – большинство не на общедоступных или кабельных каналах, а в интернете. При этом в соревнование вступили еще два новых мощных игрока – компании Disney и Apple. Первая – с дорогим сериалом из вселенной «Звездных войн» «Мандалорец», вторая – с целым пакетом новинок.
В сервисе Apple TV+ стоимость месячной подписки в сравнении с конкурентами весьма умеренна, а покупатели новых устройств компании даже получат бесплатный годовой доступ. На старте это около 10 оригинальных сериалов, большинство из которых будут выходить по смешанной схеме – сначала сразу 3 эпизода для привлечения пользователей, затем – каждую неделю по одному. Это сделано, чтобы зрители не отписывались от сервиса, посмотрев сезон за несколько дней. Среди проектов Apple – постапокалиптический сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа, черная комедия «Дикинсон» об американской поэтессе с Хейли Стейнфелд («Идеальный голос»), а также фантастическая драма «Ради всего человечества», в которой русские высаживаются на Луну раньше американцев.
Из всего оригинального контента наибольшее внимание привлекает флагман нового сервиса – сериал «Утреннее шоу». В нем Стив Карелл играет соведущего программы, которого внезапно увольняют из-за сексуального скандала. Его коллега по эфиру Алекс Леви в исполнении Дженнифер Энистон (ее первая роль на ТВ после легендарных «Друзей»!) одна явно не справляется. Продюсеру передачи Чипу (мамблкорщик Марк Дюпласс, снявший, кстати, два сериала для HBO) пытается понять, что делать дальше с его стремительно теряющим рейтинги детищем. На фоне скандала с увольнением и в центре внимания другого внезапно оказывается локальная телеведущая Брэдли (ее играет уже привыкшая к съемкам на ТВ Риз Уизерспун). Именно ей суждено внести хаос в происходящее на канале. Помимо звезд в главных ролях, в новом шоу есть и другие заметные актеры, среди которых выделяется Билли Крудап.
В Apple не пожалели денег на запуск «Утреннего шоу» – говорят, что каждая серия (всего в первом сезоне их 10) в производстве стоила более 10 миллионов долларов. При этом гонорары Уизерспун и Энистон якобы превышали миллион за эпизод. Уже в производстве у проекта сменился шоураннер – вместо консультанта «Карточного домика» Джея Карсона пришла более опытная Керри Эрин («Мотель Бейтсов», «Огни ночной пятницы»). Отсюда следует и изменение акцента сценария – при Карсоне это мог быть более политизированный проект: героиня Дженнифер Энистон придерживается либеральных взглядов, а Риз Уизерспун более консервативных. Но в поздней версии важнее, что обе они женщины во времена #MeToo и сексуальных скандалов.
В результате сериал получился очень неровным. Во-первых, при всей прогрессивности повестки такое впечатление, что разговор о сексуальных домогательствах ведется с очень высокой колокольни, с которой незаметны мелкие и важные нюансы. Во-вторых, звезды не всегда понимают, что им играть – у Энистон получается фарс, у Карелла – трагедия, у Дюпласса – драма, у Уизерспун – все это вместе. В-третьих, из-за неразберихи с шоураннерами местами разваливается сюжет, а также постоянно скачут акценты. Например, мы совсем не понимаем, что именно потеряла Америка после увольнения героя Карелла – все говорят о прекрасной химии между соведущими, но не показывают, как они выглядели вместе на экране. При этом создатели шоу явно хорошо изучили опыт Аарона Соркина и его сериала «Служба новостей». Но чтобы сделать похожий по качеству продукт, нужен, как минимум, сам Соркин, у которого, правда, есть свои минусы: в его версии две женщины вряд ли бы оказались во главе сюжета.
В мире, когда успех проекта практически напрямую зависит от его шоураннера, а за самыми талантливыми и успешными из них гоняются главы стриминг-корпораций и телеканалов, руководство Apple приняло решение основную ставку сделать на мощный каст и актуальность повестки, залив производство деньгами. Хотя по финансовым возможностям компания не уступает Netflix и Amazon, но все-таки на рынке производства контента они пока новички, и болезни, которые демонстрируют их сериалы, пока детские. А «Утреннее шоу» получается не цельным высказыванием о феминизме, сексуальных скандалах и политике, а набором клише. Хотя и смотрибельным – зрителям все-таки будет интересно узнать, чем закончится вся эта история.
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