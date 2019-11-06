Netflix показал трейлер фильма «Два папы» с Джонатаном Прайсом и Энтони Хопкинсом в главных ролях

Сюжет фильма «Два папы» расскажет историю духовного пути и избрания Папы Римского Франциска, который в 2013 году неохотно сменил в Ватикане отрекшегося Папу Бенедикта XVI. Два самых влиятельных лидера католической церкви пытаются укрепить позиции веры в современном мире и самих себя.

Главные роли в картине исполнили Джонатан Прайс (Папа Римский Франциск) и Энтони Хопкинс (Папа Римский Бенедикт XVI), а также Хуан Минухин, Сидни Коул, Федерико Торре, Пабло Тримарчи и другие.

Премьера фильма «Два папы» состоялась 31 августа 2019 года в рамках Венецианского кинофестиваля. На Netflix лента выйдет 27 ноября 2019 года.

Напомним, ранее телеканал HBO показал трейлер сериала «Новый папа» от режиссера Паоло Соррентино. В новом сезоне, которого можно считать отдельным шоу, Джуда Лоу на посте понтифика сменяет новый папа — в исполнении Джона Малковича. И, кажется, его это совсем не расстраивает!