Сиквел анимационного мюзикла про сестер Анну и Эльзу, ретроспектива фильмов Чарли Чаплина, дебютная комедия Анны Пармас с Анной Михалковой и полнометражное продолжение «Аббатства Даунтон» – какие картины выходят в российский прокат в ноябре.
От «Холодного сердца 2» до «Давай разведемся»: 36 лучших фильмов ноября
«Огни большого города» / City Lights
Делающая ставку на ре-релизы и ретроспективы компания «Иноекино» к 130-летию Чарли Чаплина выпускает в повторный прокат сразу несколько его картин. Начнут с драмеди о любви Маленького Бродяги и слепой цветочницы во времена Великой Депрессии. Это последняя полностью немая картина актера и режиссера.
С 7 ноября
«Во всё тяжкое» / The Professor
Из-за сюжетной схожести драмеди с Джонни Деппом и Зои Дойч про умирающего от рака профессора решили назвать настолько неизящно, чтобы у зрителя не было шансов не провести параллели с культовым сериалом. Спойлер: Джесси Пинкмана здесь нет, зато есть десяток удачных и не очень шуток про смертность человека.
С 7 ноября
«Доктор Сон» / Doctor Sleep
Перед хоррором Майк Флэнегана стоит непростая задача – помирить фанатов Кубрика и Кинга. Как известно, писатель назвал фильм «Сияние» чуть ли не худшей своей экранизацией. В сиквеле с Юэном Макгрегором и Ребеккой Фергюсон рассказывается, как живет повзрослевший Дэнни Торранс, переживший безумие и гибель отца в отеле «Оверлук».
С 7 ноября
«Девятая»
Снятый в Петербурге детективный триллер Николая Хомерики с Евгением Цыгановым, Дмитрием Лысенковым, Евгением Ткачуком, Юрием Колокольниковым и, собственно, «девятой» – британкой Дэйзи Хэд. По сюжету сыщик Ростов (Цыганов) расследует жестокие убийства восьмерых девушек. Помочь ему должна медиум Оливия (Хэд), которая может стать одной из жертв маньяка.
С 7 ноября
«Успех»
Фильм с участием Юлии Снигирь и Романа Курцына в нелепом белом парике показывали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Правда, режиссер Павел Руминов тогда попросил снять его фамилию из титров: настолько ему не понравился финальный монтаж. К прокату картину о ребенке разводящихся рок-музыкантов он должен был переделать так, чтобы это устроило и его, и продюсеров.
С 7 ноября
«Райские холмы» / Paradise Hills
Антиутопия про дивный новый мир Райские холмы, куда богатые родители помещают «несовершенных» дочерей. Во-первых, это все очень красиво. Во-вторых, в касте – как голливудские ньюкамеры Эмма Робертс, Даниэль Макдональд и Аквафина, так и голливудская дива со славянскими корнями Мила Йовович.
С 7 ноября
«В погоне за ветром» / Ride Like a Girl
Еще один пример неожиданных прокатных переводов – феминистское «Скачи, как девчонка», сразу намекающее, что это байопик женщины-жокея, поменяли на абстрактное «В погоне за ветром». Тем не менее да – это духоподъемное кино про сложный путь к признанию в мужском мире.
С 7 ноября
«The Yard. Большая волна»
Документальный фильм про русского серфера Севу Шульгина – как он готовился прокатиться на одной из самых опасных волн в мире: гавайской Джоуз (Челюсти).
С 7 ноября
«Jesus Is King: Фильм Канье Уэста» / Jesus Is King
Картина в поддержку недавно вышедшего альбома госпелов Канье Уэста выйдет в ограниченный прокат в разных городах России (проверить свой можно здесь). Действие фильма происходит во время воскресной службы в кратере Роден в Аризоне – самом большом в мире произведении совриска художника Джеймса Таррелла.
С 8 ноября
«Малыш» / The Kid
Еще один ре-релиз в честь юбилея Чарли Чаплина – его режиссерский дебют «Малыш». Это история брошенного матерью ребенка, которого находит и воспитывает главный герой.
С 14 ноября
«Мой друг Иван Лапшин»
Журнал «Искусство кино» выпускает в повторный прокат ленту Алексей Германа, основанную на повести его отца – Юрия Германа. Готовясь к картине о жизни начальника уголовного розыска, режиссер и его жена, сценарист Светлана Кармалита, выезжали на реальные допросы и опознания.
С 14 ноября
«Ангелы Чарли» / Charlie's Angels
Перезапуск франшизы про женщин-суперагентов. Теперь ангелы – шпионская сеть, действующая по всему миру. Под защиту одной из ячеек попадает ученая Элена Хафлин (Наоми Скотт). Помогают ей – жизнерадостная Сабина Уилсон (Кристен Стюарт) и боевая Джейн Кано (Элла Балинска).
С 14 ноября
«Ford против Ferrari» / Ford v Ferrari
Основанная не реальных событиях история создания автомобильным конструктором Кэрроллом Шелби (Мэтт Дэймон) и британским гонщиком Кеном Майлзом (Кристиан Бэйл) уникального спорткара для участия в чемпионате мира.
С 14 ноября
«Мидуэй» / Midway
Военный боевик с Вуди Харрельсоном, Люком Эвансом, Патриком Уилсоном, Деннисом Куэйдом и много кем еще про победу американского флота над японским в сражении у атолла Мидуэй в 1942 году.
С 14 ноября
«Хороший лжец» / The Good Liar
Трогательный дуэт Хелен Миррен и Иэн Маккеллена разыгрывает историю любви. Профессиональный мошенник Рой Кортни очаровывает богатую вдову Бетти Маклиш, чтобы получить доступ к ее состоянию, но понимает, что влюбился в нее по-настоящему.
С 14 ноября
«Матиас и Максим» / Matthias et Maxime
Новый фильм Ксавье Долана – прямиком из Канн – вновь посвящен сложным отношениям с матерью и однополой любви. Впрочем, это и называется режиссерским почерком. Друзья детства Матиас (Габриэль Д’Альмейда Фрейтас) и Максим (сам Ксавье) пытаются разобраться в себе и чувствах друг к другу.
С 14 ноября
«Грех» / Il Peccato
Картина Андрея Кончаловского – копродукция России и Италии под продюсерством Алишера Усманова. В фильме рассказывается, как за лояльность художника Микеланджело Буонарроти борются два могущественных семейства.
С 14 ноября
«Двое»
Фильм Тимофея Жалнина в стиле «остаться в живых» в 2018-м участвовал в конкурсе дебютов «Кинотавра». Молодые супруги Андрей (актер театра «Мастерская» Антон Момот) и Надя (Татьяна Полосина) теряются в глухой сибирской тайге.
С 14 ноября
«Последний бросок» / Lazarat
Американский боевик про наркоторговцев в Албании примечателен только тем, что в нем на английском говорят Равшана Куркова, Гоша Куценко, Иван Макаревич и Игорь Жижикин.
С 14 ноября
«Идеальный пациент» / The Perfect Patient
Завораживающий шведский триллер (кажется, скандинавам нуар сейчас удается лучше всего) по сценарию Эрленда Лу. Опасный маньяк, не оставляющий улик, сам сознается в убийствах. Зачем это ему и он ли настоящий преступник пытается выяснить криминальный репортер.
С 14 ноября
«Великий диктатор» / The Great Dictator
Пожалуй, самый великий фильм Чарли Чаплина также выйдет в повторный прокат. Раненый во время Первой мировой войны еврей-цирюльник возвращается в родную страну, где к власти пришел диктатор Аденоид Хинкель. Он оказывается точь-в-точь похож на главного героя. Это первый полностью звуковой фильм в творчестве Чаплина.
С 21 ноября
«Аванпост»
Фантастический боевик автора сериала про приключения Гоголя Егора Баранова с Лукерьей Ильяшенко, Светланой Ивановой и Петром Федоровым. В недалеком будущем уничтожено все живое, кроме небольшого «аванпоста» в Восточной Европе.
С 21 ноября
«Аббатство Даунтон» / Downton Abbey
Полнометражный сиквел культового сериала, научившего весь мир говорить с безупречным британским акцентом. К радости фанатов, большая часть актерского состава вернулась – от Мэттью Гуда и Мэгги Смит до Таппенс Мидлтон и Элизабет Макговерн. Сценарий написал бессменный Джулиан Феллоуз, а режиссером стал постановщик финала шоу Майкл Энглер.
С 21 ноября
«Давай разведемся»
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Народная комедия Анны Пармас с гэгами в духе снятых ею клипов «Ленинграда». Врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова) содержит семью и платит кредит за дом – с детьми сидит ее муж Миша (Стас из того самого видео «Ты просто космос, Стас»).
С 21 ноября
«Lil Peep: всё для всех» / Everybody's Everything
Документальная история короткой жизни рэпера Лил Пип: от счастливого детства в Нью-Йорке до стремительной популярности с миллионами фанатов до трагической гибели всего в 21 год.
С 21 ноября
«Малыш Джо» / Little Joe
Фантастическая драма про мать-одиночку Элис, выращивающую цветок-антидепрессант (и это не то, что вы подумали). Растение может сделать владельца счастливым, но не все так просто. Эмили Бичем получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую женскую роль. Впрочем, ее партнер по фильму Бен Уишоу не менее хорош.
С 21 ноября
«Корпоративные животные» / Corporate Animals
Комедийный хоррор с Деми Мур. Расчетливая глава эко-корпорации везет сотрудников на невинный тимбилдинг в пещеру, но из-за обвала они оказываются отрезаны от внешнего мира.
С 21 ноября
«Холодное сердце 2» / Frozen II
Долгожданный сиквел анимационного хита (с новыми песнями!). Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф покинут королевство Эренделл и отправятся дальше на север, чтобы лучше узнать тайны своего прошлого.
С 28 ноября
«Новые времена» / Modern Times
Финальный фильм юбилейной ретроспективы Чарли Чаплина. В нем Маленький Бродяга и прекрасная девушка становятся жертвами конвейерного производства и индустриализации. Этот фильм стал переходом Чаплина к звуковому кино. В нем зрители впервые услышали голос Бродяги, хотя он и не заговорил по-настоящему.
С 28 ноября
«Достать ножи» / Knives Out
Названный по треку Radiohead детектив с Дэниэлом Крэйгом, Крисом Эвансом, Тони Коллет и Аной Де Армас. Обаятельный сыщик Бенуа Блан расследует убийство автора криминальных романов Харлана Тромби, которого находят мертвым в его имении.
С 28 ноября
«Тварь»
Хоррор с Еленой Лядовой, Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым. Игорь и Полина, пытаясб пережить смерть сына, берут из приюта трудного мальчика.
С 28 ноября
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Вслед за хоккеем («Легенда №17») и баскетболом («Движение вверх») – духоподъемный спортивный фильм про футбол: байопик легендарного советского вратаря Льва Яшина. Его играет дебютант в кино Александр Фокин.
С 28 ноября
«Большая поэзия»
Дебют сценариста Александра Лунгина драматичен, местами комичен и может понравиться поклонникам «Таксиста» Скорсезе и «Брата» Балабанова. В кадре — много суровости и отчаяния, мощные актерские работы Александра Кузнецова и Алексея Филимонова, настоящий поэтический слэм: звучат рэп Фейса, Грубого Ниоткуда и стихи Андрея Родионова. А строчку «Леха я или не Леха» вы будете еще долго повторять после титров.
С 28 ноября
«Атлантика» / Atlantique
Дебютная драма ученицы Клер Дени Мати Диоп получила Гран-при жюри на Каннском кинофестивале. Это мистическая версия «Ромео и Джульетты» – Сулейман тонет в Атлантике, пытаясь нелегально эмигрировать в Испанию, но его дух возвращаются домой к девушке Аде.
С 28 ноября
«Предатель» / Il traditore
Еще один участник Канн этого года – картина Марко Беллоккьо о войне между боссами сицилийской мафии за героиновый рынок. Один из криминальных авторитетов Томмазо Бушетта нарушает клятву Коза Ностре и начинает сотрудничать с правоохранителями.
С 28 ноября
«Прекрасная эпоха» / La belle époque
Фрнацузская драмеди о путешествиях во времени с отличным кастом: от Даниель Отой и Гийома Кане до Фанни Ардан. По сюжету такую услугу оказывает клиентам таинственная фирма.
С 28 ноября
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