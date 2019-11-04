«Религиозный опыт другого рода»: HBO показал второй трейлер «Нового папы»

Всего сериал состоит из девяти эпизодов, два из которых показали на Венецианском кинофестивале. В касте появится музыкант Мэрилин Мэнсон и актриса Шэрон Стоун. Премьера сериала назначена на январь 2020 года. И если вы еще не видели, как вальяжно Джуд Лоу разгуливает по пляжу в белоснежных плавках, то срочно посмотрите первый трейлер «Нового папы».

