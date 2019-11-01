В России запустился стриминговый сервис Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ запустился в России без закадровой озвучки. Сериалы от Apple доступны россиянам с локальными субтитрами — единственным исключением стало детское шоу «Помощники». Сейчас по подписке доступны восемь оригинальных проектов от Apple, включая сериалы «Видеть», «Утреннее шоу» и «Ради всего человечества» — в настоящий момент увидеть можно по три эпизода. А у драмы «Дикинсон» — сразу 10.

Стоимость подписки на приложение Apple TV составит 199 рублей в месяц, а при покупке новых устройств компании — бесплатно в течение года. Вне подписки можно покупать или брать напрокат популярные фильмы. Например, «Король Лев», доступен за 399 рублей, а оригинальная история об отважном львенке Симбе — за 349. Также в каталоге можно найти ленту «Дылда» Кантемира Балагова (претендент на «Оскар» от России!) и другие картины.