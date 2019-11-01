Сегодня, 1 ноября, в более 100 странах мира, включая Россию, запустился стриминговый сервис Apple TV+. Он доступен в специальном приложении Apple TV для iOS и Mac, а также на сайте tv.apple.com.
В России запустился стриминговый сервис Apple TV+
Стриминговый сервис Apple TV+ запустился в России без закадровой озвучки. Сериалы от Apple доступны россиянам с локальными субтитрами — единственным исключением стало детское шоу «Помощники». Сейчас по подписке доступны восемь оригинальных проектов от Apple, включая сериалы «Видеть», «Утреннее шоу» и «Ради всего человечества» — в настоящий момент увидеть можно по три эпизода. А у драмы «Дикинсон» — сразу 10.
Стоимость подписки на приложение Apple TV составит 199 рублей в месяц, а при покупке новых устройств компании — бесплатно в течение года. Вне подписки можно покупать или брать напрокат популярные фильмы. Например, «Король Лев», доступен за 399 рублей, а оригинальная история об отважном львенке Симбе — за 349. Также в каталоге можно найти ленту «Дылда» Кантемира Балагова (претендент на «Оскар» от России!) и другие картины.
Напомним, о том, что стриминговый сервис Apple TV+ запустится в России без закадровой озвучки, стало известно незадолго до его запуска. Как предполагают эксперты, хостинг станет «очень нишевым» и не сможет занять лидирующие позиции на рынке из-за отсутствия «актуального для российского зрителя контента».Как предполагают эксперты на рынке онлайн-кинотеатров России, стриминговый сервис от Apple нацелен на англоязычных пользователей. Таким образом Apple TV+ станет «очень нишевым» продуктом и вряд ли сможет занять лидирующую позицию на рынке из-за отсутствия «актуального для российского зрителя контента».
Apple презентовала собственный стриминговый сервис Apple TV+ 25 марта на Всемирной конференции для разработчиков. Одним из первых собственных кинопродуктов Apple стал сериал «Утреннее шоу» с с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом в главных ролях. Посмотрите также трейлер грядущего сериала «По правде говоря» от Apple — с Октавией Спенсер и Аароном Полом.
Кроме того, компания ведет переговоры с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Фарреллом на участие в экранизации «Рождественской песни в прозе», а британский актер Джаред Харрис сыграет в экранизации цикла романов «Основание» Айзека Азимова. Apple TV+ доступен 1 ноября в более чем 100 странах мира. Отдельное приложение уже появилось — оно автоматически предустанавливается вместе с новой macOS Catalina.
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