В Петербурге пройдет XX фестиваль актуального британского кино «Бритфест»

8 ноября петербургским зрителям покажут комедийную мелодраму Оливера Паркера «Плывем, мужики» — о том, как офисный быт, стерильная чистота пространств из стекла и бетона, дежурные приветствия и рутинная повседневность способны довести до безумия. Главные роли в картине исполнили Роб Брайдон, Руперт Грейвз, Джим Картер, Дэниэл Мейс, Шарлотта Райли, Томас Тургус и Адиль Ахтар.

9 ноября состоится показ фильма «Махинаторы» — молодежной картины о темной стороне музыкальной индустрии. Мечтающий стать футболистом Дэйви получает травму, прощается с большим спортом и решает стать организатором концертов. Для того, чтобы привезти в небольшой шотландский городок мастодонтов Iron Maden, герою приходится обратиться за помощью к бандитом. Картину представит исполнитель главной роли Конор Берри, модератором встречи выступит музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик.

10 ноября, в завершающий день фестиваля, покажу спортивную мелодраму «Голгипер» режиссера Маркуса Розенмюллера — картина стала призером Пекинского кинофестиваля, номинантом на премию «Лола» за лучшие костюмы и музыку, а также лучшим фильмом по версии Баварской кинопремии. Закроет «Бритфест» лента «Ослепленный светом» — музыкальная ретро-комедия о благом воздействии песен Брюса Спрингстина.

XX фестиваль актуального британского кино «Бритфест» пройдет в Петербурге при поддержке ДЛТ. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.