6 ноября в пространстве петербургского кинотеатра «Аврора» стартует XX фестиваль актуального британского кино «Бритфест». В программе юбилейного сезона показ полного метра «Аббатство Даунтон», бритком «Лето Бэгнольдов», молодежная картина о темной стороне музыкальной индустрии «Махинатор» и другие ленты.
В Петербурге пройдет XX фестиваль актуального британского кино «Бритфест»
Фестиваль откроет показ полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» — ленты, сюжет которой разворачивается вокруг визита августейших особ в поместье и подготовки к этому. Главные роли в полном метре, снятом по одноименному титулованному британскому сериалу, исполнили Хью Бонневиль, Мишель Докери, Мэгги Смит, Элизабет Макговерн, Джоан Фроггатт, Джим Картер и другие.
7 ноября состоится показ фильма «Гвен» — мрачной и романтической сказки о девушке, на долю которой выпадают тяжелые испытания, вдохновленной кельтским фольклором. В режиссерском дебюте Уильяма Макгрегора переплетаются мотивы готического романа, мистики и сурового реализма — в исполнении Элеанор Уортингтон-Кокс, Ричарда Хэррингтона, Марка Льюиса Джонса и других.
8 ноября петербургским зрителям покажут комедийную мелодраму Оливера Паркера «Плывем, мужики» — о том, как офисный быт, стерильная чистота пространств из стекла и бетона, дежурные приветствия и рутинная повседневность способны довести до безумия. Главные роли в картине исполнили Роб Брайдон, Руперт Грейвз, Джим Картер, Дэниэл Мейс, Шарлотта Райли, Томас Тургус и Адиль Ахтар.
9 ноября состоится показ фильма «Махинаторы» — молодежной картины о темной стороне музыкальной индустрии. Мечтающий стать футболистом Дэйви получает травму, прощается с большим спортом и решает стать организатором концертов. Для того, чтобы привезти в небольшой шотландский городок мастодонтов Iron Maden, герою приходится обратиться за помощью к бандитом. Картину представит исполнитель главной роли Конор Берри, модератором встречи выступит музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик.
10 ноября, в завершающий день фестиваля, покажу спортивную мелодраму «Голгипер» режиссера Маркуса Розенмюллера — картина стала призером Пекинского кинофестиваля, номинантом на премию «Лола» за лучшие костюмы и музыку, а также лучшим фильмом по версии Баварской кинопремии. Закроет «Бритфест» лента «Ослепленный светом» — музыкальная ретро-комедия о благом воздействии песен Брюса Спрингстина.
XX фестиваль актуального британского кино «Бритфест» пройдет в Петербурге при поддержке ДЛТ. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
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