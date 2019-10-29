Disney показал трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»

Компания Disney показала новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн». Действие развернется между событиями оригинальной трилогии — после падения Галактической империи и до создания Первого Ордена.
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Компания Disney показала новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн». Действие развернется между событиями оригинальной трилогии — после падения Галактической империи и до создания Первого Ордена.
Сюжет нового сериала по вселенной «Звездных войн» расскажет об одиноком наемнике-мандалорце, живущем на краю обитаемой Галактики, неподвластной Новой Республике. Представитель некогда могучей расы благородных воинов теперь вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.
Шоураннером сериала выступил режиссер фильма «Железный человек» Джон Фавро, в режиссерском кресле Дебора Чоу («Мистер Робот»), Дейв Филони («Звездные войны: Войны клонов») и Рик Фамуйива. Главные роли в грядущей премьере от Disney исполнили Кайл Пацек, Педро Паскаль, Берндан Уэйн, Тейт Флетчер и другие.
Премьера сериала «Мандалорец» состоится 12 ноября на стриминговой платформе Disney+.
Первый трейлер сериала:
Disney запускает свой стриминговый сервис Disney+. Он будет доступен на всех платформах — Smart TV, веб-браузеры, планшеты, смартфоны, игровые консоли (включая Switch), и в нем каждый член семьи может создать свой аккаунт, в котором будет смотреть онлайн и скачивать фильмы и сериалы. «Скайуокер: Восход» станет завершающим фильмом в новой трилогии «Звездных войн», над которой работает кинокомпания Walt Disney. Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о желании студии взять паузу.
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