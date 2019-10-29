Disney показал трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»

Disney запускает свой стриминговый сервис Disney+. Он будет доступен на всех платформах — Smart TV, веб-браузеры, планшеты, смартфоны, игровые консоли (включая Switch), и в нем каждый член семьи может создать свой аккаунт, в котором будет смотреть онлайн и скачивать фильмы и сериалы. «Скайуокер: Восход» станет завершающим фильмом в новой трилогии «Звездных войн», над которой работает кинокомпания Walt Disney. Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о желании студии взять паузу.