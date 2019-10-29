Предполагалось, что Бениофф и Уайсс займутся созданием новой трилогии «Звездных войн» после завершающей сагу части «Скайуокер: Восход». Однако лауреаты «Эмми» отказались от участия в проекте из-за сделки с Netflix. «У нас нет дополнительных часов в дне, чтобы справедливо распределить их между «Звездными войнами» и нашими проектами для Netflix. Так что мы с сожалением отступаем», — сказали изданию Deadline шоураннеры.

В свою очередь Lucasfilm Кэтлин Кеннеди отметила, что не исключает сотрудничество со сценаристами в будущем — когда они станут свободнее в расписании.

Напомним, «Скайуокер: Восход» станет завершающим фильмом в новой трилогии «Звездных войн», над которой работает кинокомпания Walt Disney. Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о желании студии взять паузу — фильм последними на неопределенное время. После выхода картины в прокат компания собирается заняться производством сериалов, таких как «Войны клонов» и «Мандалорец», а также приквел «Изгой-один».

Disney запускает свой стриминговый сервис Disney+. Он будет доступен на всех платформах — Smart TV, веб-браузеры, планшеты, смартфоны, игровые консоли (включая Switch), и в нем каждый член семьи может создать свой аккаунт, в котором будет смотреть онлайн и скачивать фильмы и сериалы.