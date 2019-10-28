На стриминг-сервисе Amazon Prime вышел сериал «Современная любовь» с Энн Хэтэуэй, Эндрю Скоттом, Софией Бутеллой, Девом Пателем и еще целой россыпью звезд. Кинокритик Иван Пугин рассказывает, почему сильный каст – это то, что спасает слишком уж классический проект режиссера Джона Карни.
«Современная любовь»: как Энн Хэтэуэй и Эндрю Скотт спасают сериал от старомодности
Парочка молодых людей гуляет по Нью-Йорку, обмениваясь замечаниями о погоде, политике и природе любви. Пожилой мужчина приходит на встречу с подругой-писательницей – они не виделись со времен короткого романа многолетней давности. Давно женатая пара спасает брак благодаря теннисным тренировкам. Парень со свидания попадает в больницу, где ему придется провести несколько долгих часов с девушкой: без смягчающих обстоятельств вроде ресторана, алкоголя или смартфона. Все это не синопсисы фильмов Вуди Аллена, а сериал «Современная любовь», недавно вышедший на стриминг-сервисе Amazon Prime.
Возглавить проект амазоновские продюсеры доверили ирландскому режиссеру Джону Карни, больше всего известному по фильму«Однажды». В нем дублинский уличный музыкант и чешская иммигрантка сходились на фоне общей любви к музыке и ремонту пылесосов. Картина получила «Оскар» за лучшую песню, а сам Карни – предложение снять ромком «Хоть раз в жизни» с Марком Руффало и Кирой Найтли, а затем и драмеди «Синг стрит».
В «Современной любви» герои не выходят за пределы Нью-Йорка, и музыкантов среди них нет. Каждая серия – это отдельная законченная история, в которой исследуются разные проявления любви: от платонической и отцовской до любви к самому себе. У проекта впечатляющий, если не сказать ошеломляющий, актерский состав: здесь и Энн Хэтэуэй в роли депрессивной юристки, и Дев Патель, играющий основателя тиндероподобного стартапа, и земляк Карни дублинец Эндрю Скотт (Мориарти из сериала «Шерлок»), и Тина Фей, и Джон Слэттери из «Безумцев», и Шэй Уигэм из «Подпольной империи», и даже Эд Ширан.
Сценарии почти всех эпизодов написал сам Карни (и снял ровно половину серий) – на основе еженедельных колонок в газете «Нью-Йорк Таймс». Последнее время публикации в СМИ часто становятся источником вдохновения для кинематографистов. Так, в «Наркокурьере» Клинта Иствуда за основу взято интервью, а сериал Netflix «Невероятное» вдохновлен получившей Пулитцеровскую премию статьей. Впрочем, в случае с «Современной любовью» в источнике сценария кроются и недостатки проекта. Истории из газет слишком пунктирны и коротки, чтобы характеры раскрылись за получасовую серию. Иногда это компенсируется мощной актерской игрой (лучшие тут, несомненно, Хэтэуэй и Скотт), но чаще всего Карни применяет свой любимый трюк – музыкальный. Не волнуйтесь, герои не начинают петь на улицах Нью-Йорка, как в «Вестсайдской истории». И даже одноименная сериалу композиция Дэвида Боуи не звучит (а вот это жаль). Просто режиссер добавляет за кадром очень много музыки – и иногда это превращает важные сцены в подобие клипа. Показательно, что этого почти не приходится делать в наиболее удачном пятом эпизоде. Там роскошная героиня Софии Бутеллы идет на свидание с неуверенным невротиком в исполнении Джона Галлахера-младшего («Служба новостей»), но случайно оказывается с ним в приемном покое больницы.
Кстати, Джон Галлахер-младший играл и в невероятно похожем на «Современную любовь» сериале «Проще простого». Только вместо Нью-Йорка там Чикаго, вино в бокалах героев заменяет крафтовое пиво, а Эндрю Скотта – младший брат Джеймса Франко Дейв. Но есть существенная разница. «Проще простого» снял пионер мамблкора Джо Сванберг. В отличие от Карни ему не нужно ставить сюжетные акценты в каждой серии, выхолащивать диалоги и пытаться привязать к сценарию какие-то философские посылы.
Хотя «Современная любовь» и не улавливает дух времени (там нет ни полиамории, ни феминиза, ни социальных сетей и приложений для знакомств), сериал получилась очень приятным и легким. Он идеально подходит для просмотра эпизодов одного за другим и в сумме выглядит как четырехчасовой фильм главного ирландского романтика. Проект уже продлили на второй сезон, в котором, по словам Карни, действие может перенестись в какой-то другой город. Зная корни и фильмографию режиссера, вариант тут только один. Но надеемся, что в дублинской версии историй о том, как любви покорны все возрасты, настроения и диагнозы, Боуи все-таки прозвучит. Если не на титрах, то хотя бы во время забега одного из персонажей по городу. Или это где-то уже было?
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