«Современная любовь»: как Энн Хэтэуэй и Эндрю Скотт спасают сериал от старомодности

В «Современной любви» герои не выходят за пределы Нью-Йорка, и музыкантов среди них нет. Каждая серия – это отдельная законченная история, в которой исследуются разные проявления любви: от платонической и отцовской до любви к самому себе. У проекта впечатляющий, если не сказать ошеломляющий, актерский состав: здесь и Энн Хэтэуэй в роли депрессивной юристки, и Дев Патель, играющий основателя тиндероподобного стартапа, и земляк Карни дублинец Эндрю Скотт (Мориарти из сериала «Шерлок»), и Тина Фей, и Джон Слэттери из «Безумцев», и Шэй Уигэм из «Подпольной империи», и даже Эд Ширан.

Сценарии почти всех эпизодов написал сам Карни (и снял ровно половину серий) – на основе еженедельных колонок в газете «Нью-Йорк Таймс». Последнее время публикации в СМИ часто становятся источником вдохновения для кинематографистов. Так, в «Наркокурьере» Клинта Иствуда за основу взято интервью, а сериал Netflix «Невероятное» вдохновлен получившей Пулитцеровскую премию статьей. Впрочем, в случае с «Современной любовью» в источнике сценария кроются и недостатки проекта. Истории из газет слишком пунктирны и коротки, чтобы характеры раскрылись за получасовую серию. Иногда это компенсируется мощной актерской игрой (лучшие тут, несомненно, Хэтэуэй и Скотт), но чаще всего Карни применяет свой любимый трюк – музыкальный. Не волнуйтесь, герои не начинают петь на улицах Нью-Йорка, как в «Вестсайдской истории». И даже одноименная сериалу композиция Дэвида Боуи не звучит (а вот это жаль). Просто режиссер добавляет за кадром очень много музыки – и иногда это превращает важные сцены в подобие клипа. Показательно, что этого почти не приходится делать в наиболее удачном пятом эпизоде. Там роскошная героиня Софии Бутеллы идет на свидание с неуверенным невротиком в исполнении Джона Галлахера-младшего («Служба новостей»), но случайно оказывается с ним в приемном покое больницы.