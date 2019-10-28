Apple TV+ станет доступен уже 1 ноября — увидеть оригинальные сериалы от Apple смогут пользователи в более чем 100 странах мира, в том числе и России. Стоимость подписки на приложение Apple TV составит 199 рублей в месяц, а при покупке новых устройств компании — бесплатно в течение года. При этом для русскоязычных пользователей озвучивать релизы не будут — сериалы выйдут на рынок в России с локальными субтитрами.

Как предполагают эксперты на рынке онлайн-кинотеатров России, стриминговый сервис от Apple нацелен на англоязычных пользователей. Таким образом Apple TV+ станет «очень нишевым» продуктом и вряд ли сможет занять лидирующую позицию на рынке из-за отсутствия «актуального для российского зрителя контента». «Доля тех, кто предпочитает смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала растет, но, как правило, это скорее киноманы и поклонники сериалов», — добавляют эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

Напомним, 25 марта на Всемирной конференции для разработчиков Apple компания презентовала собственный стриминговый сервис Apple TV+. Одним из первых собственных кинопродуктов Apple станет сериал «Утреннее шоу» с с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом в главных ролях. Посмотрите также трейлер грядущего сериала «По правде говоря» от Apple — с Октавией Спенсер и Аароном Полом.

Кроме того, компания ведет переговоры с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Фарреллом на участие в экранизации «Рождественской песни в прозе», а британский актер Джаред Харрис сыграет в экранизации цикла романов «Основание» Айзека Азимова от Apple.

Apple TV+ станет доступен 1 ноября в более чем 100 странах мира. Отдельное приложение уже появилось — оно автоматически предустанавливается вместе с новой macOS Catalina.