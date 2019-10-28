Американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник, фотограф и писатель Дэвид Линч удостоился почетной награды Американской киноакадемии — «Оскара» за выдающийся вклад в кинематограф. Это первая подобная статуэтка в копилке режиссера. Церемония награждения прошла 27 октября в центре Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.
Дэвид Линч удостоился почетного «Оскара» за выдающийся вклад в кинематограф
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Фото: Shutterstock.com
Создатель сериала «Твин Пикс», фильмов «Синий бархат» и «Голова-ластик» четыре раза выдвигался на награду Академии — как лучший режиссер за работу над фильмами «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», а также как соавтор лучшего адаптированного сценария для ленты «Человек-слон» — но так и не стал лауреатом. Почетная статуэтка «Оскара», вручаемая за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award) — первая в копилке Линча.
Вместе с ним награды удостоились итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Премию имени Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, получила актриса Джина Дэвис — известная по ролям в фильмах «Битлджус» и «Турист поневоле». «Это голливудская вечеринка в лучшем смысле слова. Возможность наградить четырех членов семьи нашего сообщества кинематографистов за их выдающиеся достижения», — сказал президент Академии Дэвид Рубин во время вручения. «У вас очень интересный вкус», — в свою очередь добавил Дэвид Линч.
Режиссерские работы Дэвида Линча уже были отмечены киноиндустрией — в 1990 году главный приз Каннского кинофестиваля, Золотая пальмовая ветвь, был отдан ему за ленту «Дикие сердцем». В 2001 году в Каннах его признали лучшим режиссером за работу над картиной «Малхолланд Драйв». Дэвид Линч также является обладателем премии «Сезар» за лучший фильм на иностранном языке, «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф, Национальной премии общества кинокритиков и других наград.
Напомним, о том, что Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за заслуги перед киноиндустрией, стало известно в начале июня. В октябре сериал режиссера «Твин Пикс» стал самым страшным сериалом всех времен — по версии Rolling Stone. В ночь с 24 на 25 февраля в кинотеатре Kodak (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе огласили имена лауреатов 91-ой премии американской киноакадемии «Оскар»-2019 — «Собака.ru» опубликовала результаты. А еще посмотрите 40 лучших образов церемонии этого года.
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