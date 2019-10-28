Дэвид Линч удостоился почетного «Оскара» за выдающийся вклад в кинематограф

Создатель сериала «Твин Пикс», фильмов «Синий бархат» и «Голова-ластик» четыре раза выдвигался на награду Академии — как лучший режиссер за работу над фильмами «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», а также как соавтор лучшего адаптированного сценария для ленты «Человек-слон» — но так и не стал лауреатом. Почетная статуэтка «Оскара», вручаемая за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award) — первая в копилке Линча.

Вместе с ним награды удостоились итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Премию имени Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, получила актриса Джина Дэвис — известная по ролям в фильмах «Битлджус» и «Турист поневоле». «Это голливудская вечеринка в лучшем смысле слова. Возможность наградить четырех членов семьи нашего сообщества кинематографистов за их выдающиеся достижения», — сказал президент Академии Дэвид Рубин во время вручения. «У вас очень интересный вкус», — в свою очередь добавил Дэвид Линч.