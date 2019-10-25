Что посмотреть в кино: от зомби-апокалипсиса до запретной любви

«Сторож»

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Новую картину Юрий Быков, автор любимого народом «Дурака», выпустил сразу после недавнего «Завода». Здесь есть все, за что его и ценят (и что выглядит порой карикатурно): немногословные мужчины, романтическое благородство, пессимизм и безысходность. В главных ролях — сам Юрий и Владислав Абашин из все того же «Завода».

С 24 октября