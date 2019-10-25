Сиквел комедии про Zомбилэнд с Джесси Айзенбергом и Эммой Стоун, инди-драма «Арахисовый сокол» с актером с синдромом Дауна Заком Готтзагеном, а также новые фильмы Юрия Быкова и Ян Гэ – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от зомби-апокалипсиса до запретной любви
«Побег из Шоушенка» / The Shawshank Redemption
Вслед за «Матрицей», «Бойцовским клубом» и даже «Калиной красной» – еще один ре-релиз культового фильма. Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга с Тимом Роббинсом и Морганом Фриманом вновь покажут на большом экране: 25 лет спустя.
С 24 октября
«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» / Zombieland: Double Tap
Сиквел комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд» с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Эммой Стоун и Зои Дойч. Охотникам на живых мертвецов предстоит сразиться с новыми видами зомби.
С 24 октября
«Сторож»
Новую картину Юрий Быков, автор любимого народом «Дурака», выпустил сразу после недавнего «Завода». Здесь есть все, за что его и ценят (и что выглядит порой карикатурно): немногословные мужчины, романтическое благородство, пессимизм и безысходность. В главных ролях — сам Юрий и Владислав Абашин из все того же «Завода».
С 24 октября
«Текст»
Драма Клима Шипенко с самым востребованным актером поколения Александром Петровым по сценарию Дмитрия Глуховского. Главный герой отсидел 7 лет в колонии по ложному обвинению в распространении наркотиков и начинает мстить полицейскому (Иван Янковский), который их подбросил.
С 24 октября
«Арахисовый сокол» / The Peanut Butter Falcon
Инди-драма про Зака – молодого человека, который мечтает стать рестлером. Его играет Зак Готтзаген, актер с синдромом Дауна. В картине также собрался отличный каст – от Дакоты Джонсон да Шайа ЛаБафа.
С 24 октября
«Троица»
Мелодрама о любовном треугольнике и столкновении культур от феноменальной девушки Ян Гэ. Она приехала из Китая, выучила русский язык, окончила мастерскую Сергея Соловьева во ВГИКе, участвовала в шоу «Голос», появилась в паре десятков эпизодических ролей, играет на сцене «Гоголь-Центра», а также сняла дебютный фильм «Ню». «Троица» — уже вторая ее работа.
С 24 октября
«Портрет девушки в огне» / Portrait de la jeune fille en feu
Получившая приз на Каннском кинофестивале за лучший сценарий и квир-«Пальмовую ветвь» драма о взаимных чувствах двух девушек, живущих в патриархальном обществе в 1770 году.
С 20 октября
«Raving Riot: Рейв у парламента»
Документальную картину Степана Поливанова о том, как полицейские рейды в ночных клубах Тбилиси спровоцировали мощную акцию протеста — двухдневный рейв перед зданием парламента – недавно показывали на Beat Film Festival. Из-за успеха фильма на киносмотре его решили выпустить в прокат.
С 24 октября
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.