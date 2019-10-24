В основу сценария, написанного режиссером картины Дэвидом Мишо совместно с исполнителем одной из главных ролей Джоэлом Эдгертоном, легли исторические хроники Уильяма Шекспира о Генрихе IV. В исторической драме Тимоти Шаламе предстанет в образе молодого Генриха V «Хэла», которому выпадает непростая задача — занять трон после смерти своего жестокого отца и участвовать в кровопролитной войне.

Помимо Шаламе в касте картины заявлены Джоэл Эдгертонм в роли Фальстафа, Роберт Паттинсон в роли дофина Людовика и Бен Мендельсон, который исполнил роль короля Генриха IV. Роли также исполнили Лили-Роуз Депп, Шон Харрис и другие. Съемочный процесс начался в конце мая в Великобритании и Венгрии и завершился в августе 2018 года.

Премьера фильма «Король» состоится 1 ноября на платформе Netflix.