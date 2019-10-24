«Международный фестиваль дебютного кино» запустил образовательную программу

26 октября режиссер, теоретик кино и преподаватель Школы кино и телевидения FAMU Мартина Чихака расскажет об основах монтажа. Лекция будет основана на теоретическом анализе трех различных терминов, которые используются для обозначения «одной и той же» деятельности — нарезки, редактирования и монтажа. Срезу после этого в павильоне Новой Голландии состоится показ фильмов студентов и выпускников Школы кино и телевидения FAMU и обсуждение с преподавателями школы Мартином Чихаком и Михалом Бэмом.

27 октября преподаватель Школы кино и телевидения FAMU Михал Бэм расскажет о минимализме в кино — «от неореализма к современным фильмам». Участников образовательной программы познакомят с фильмами и авторами, которые определили современный минимализм — Чезаре Дзаваттини, Робер Брессон, Шанталь Акерман, а также рассказать о современных режиссерах — таких как Лисандро Алонсо, Брюно Дюмон и Гас Ван Сен.

В этот же день кресло лектора вновь займет Мартина Чихака — чтобы рассказать о чешском киноавангарде и экспериментальном кино. «Чешский авангард невозможно определить исключительно через сравнение с кинематографом других стран или используя поверхностные категории «новизны» или «свежести». Главным критерием должно стать то, как эти интеллектуально независимые фильмы обращались к социальному и кинематографическому контексту своего времени и каким образом смогли повлиять на него», — говорят организаторы.