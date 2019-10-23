Экранизацией цикла научно-фантастических романов Айзека Азимова займется Apple — сериал будет выходить на собственном стриминговом сервисе компании Apple TV+. Шоураннерами проекта выступят сценарист трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене Дэвид Гойер и автор сценария к фильму Стивена Спилберга «Война миров» Джош Фридман.

Как пишет Deadline, Джаред Харрис исполнит роль математика Гэри Селдона — автора концепции науки психоистории, целью которой является прогнозирование будущего. С ее помощью герой предсказал скорый крах Галактической империи, для сохранения которой разработал план, создав Академию и собрав ученых для написания Галактической энциклопедии. Ли Пейс воплотит на экране образ императора Галактической империи.

В планах Apple — выпустить в первом сезоне сериала 10 эпизодов. Когда именно начнется работа над сериалом, а также дата выхода пока неизвестны.

Напомним, 25 марта на Всемирной конференции для разработчиков Apple компания презентовала собственный стриминговый сервис Apple TV+. Одним из первых собственных кинопродуктов Apple станет сериал «Утреннее шоу» с с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом в главных ролях. Кроме того, компания ведет переговоры с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Фарреллом на участие в экранизации «Рождественской песни в прозе». Посмотрите также трейлер грядущего сериала «По правде говоря» от Apple — с Октавией Спенсер и Аароном Полом.

Apple TV+ станет доступен 1 ноября в более чем 100 странах мира. Отдельное приложение уже появилось — оно автоматически предустанавливается вместе с новой macOS Catalina.