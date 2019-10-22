Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн» «Скайуокер: Восход»

В видео показано прощание (трогательное!) дроида C-3PO со своими друзьями, противостояние Кайло Рена и Рей и ее встреча с принцессой Леей Органо — ее на экране воплотила актриса Кэрри Фишер, которая скончалась в 2016 году. Студия не использовала спецэффекты, а работала с ранее неопубликованными сценами с Фишер — это сделало возможным продолжение сюжетной линии ее персонажа.

«Сага закончится. История будет жить вечно» — гласит слоган финального трейлера. Девятый эпизод станет последним в «оригинале» — изначально создатель саги Джордж Лукас задумывал именно такое количество частей. Однако Disney планирует и дальше развивать вселенную — правда, какое-то время Скайуокеров в ней не будет. К работе над следующей трилогией уже приступили шоураннеры сериала «Игра Престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс.

«Скайуокер: Восход» станет завершающим фильмом в новой трилогии «Звездных войн», над которой работает кинокомпания Walt Disney. Российская премьера состоится 20 декабря 2019 года.

Напомним, ранее генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о желании студии взять паузу — новые «Звездные войны» станут последними на неопределенное время. После выхода картины в прокат компания собирается заняться производством сериалов, таких как «Войны клонов» и «Мандалорец», а также приквел «Изгой-один». Disney запускает свой стриминговый сервис Disney+. Он будет доступен на всех платформах — Smart TV, веб-браузеры, планшеты, смартфоны, игровые консоли (включая Switch), и в нем каждый член семьи может создать свой аккаунт, в котором будет смотреть онлайн и скачивать фильмы и сериалы.