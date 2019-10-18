Весной вышел отличный британский сериал-антиутопия «Годы» о Брекзите и нашем скором будущем. Кинокритик Иван Пугин рекомендует посмотреть этот шестисерийный проект (почему бы не на этих выходных!), пока не прошли годы, все лучшие годы.
А «Годы» проходят: сериал, который вы пропустили (и зря!)
Всем интересно, что произойдет в будущем. Не том, которое через много лет – ракеты, космос, колонизация Марса, межпланетные войны и хорошие дороги в России – а ближайшем. Что будет, если Трамп пойдет на второй срок, а в Великобритании премьер-министром станет национал-популистка? Или на пространстве бывшего СССР произойдет что-то абсолютно непредсказуемое? Или одна из стран, обладающих ядерным оружием, совершит удар по другой?
На эти вопросы весьма успешно и с типичным английским юмором отвечает сериал-антиутопия «Годы» (в оригинале «Years and Years»). Его шоураннером выступил сценарист «Доктора Кто» и «Торчвуда» Рассел Т. Дэвис. Происходящие в мире перемены – после Брекзита в 2019-м и до 2034-го – он подает через изменения в жизни обычной английской семьи Лайонсов из Манчестера.
Семья эта многодетная. Старший брат Стивен (Рори Киннер из «Игры в имитацию») работает финансовым консультантом, его сестра Эдит (Джессика Хайнс из «Зомби по имени Шон») – вечно куда-то пропадающая экоактивистка со смутными целями. Еще один брат, Дэнни, строит жилье для беженцев, самая младшая, Роузи – повар в школе. Мама умерла, с отцом они почти не общаются, в роли партриарха семьи выступает бабушка Мьюриэл (Энн Рейд – Флоренс Финнеган из «Доктора Кто»). Она живет в огромном разваливающемся доме и собирает всю семью раз в год на свой день рождения – хотела бы чаще, но у всех дела.
Построение действия вокруг одной семьи – удачный сценарный ход. Например, антиутопия «Черное зеркало», которую проект иногда все-таки напоминает, в каждой серии показывает новых героев, и зрителю сложнее сопереживать незнакомцам. А Лайонсы очень быстро становятся практически родными – ведь их проблемы и разговоры за столом так похожи на любую европейскую семью, в том числе и российскую. Правда, с поправкой на дух времени: один из сыновей замужем за мужчиной, а дочка другого хочет стать трансчеловеком (не путать с транссексуалом, как сделали это ее родители!).
На фоне происходящих с Лайонсами событий мелькает фигура рвущейся к власти популистки Вив Рук в исполнении двукратной «оскаровской» лауреатки Эммы Томпсон. Именно с ее шокирующего откровенностью выступления в ток-шоу и начинается сериал. Упомянутые в названии «Годы» стремительно проходят. Вив вместе с остальными британскими и мировыми политиками продолжает влиять и на членов семьи Лайонс, как бы они ни пытались дистанцироваться. Одних задевает украинский кризис беженцев, других – криминализация манчестерских окраин, кого-то – обвал финансовых рынков. В этом кроется одна из главных мыслей, которую Рассел Т. Дэвис пытается донести до зрителя. Сколько бы люди ни хотели оставаться аполитичными, все равно очередное решение власть предержащих рано или поздно поменяет жизнь каждой семьи. То же повторяет и бабушка Мьюриэл – альтер-эго автора и последний островок адекватности: «Во всем, происходящем в мире, виноваты и вы, мои внуки, своими ежедневными решениями». И после идет ставить воду, чтобы в пять часов пополудни выпить чай.
Показательно, что именно британцы рисуют самую достоверную картину будущих изменений. Ни одно из происходящих в сериале событий не кажется невозможным в современном мире. Потомки великой империи говорят, что грядущее – это постоянно и незаметно меняющееся настоящее. Была империя – а вот ее и нет. И не сойти с ума от паники и тревоги можно, если держаться семьи и традиций. Даже если ими постепенно становятся немыслимые еще несколько лет назад вещи.
Антиутопия «Годы» получается гораздо более человечной, чем «Черное зеркало», ведь о технологиях в ней говорится ровно столько, сколько нужно для развития сюжета. Многие достижения цивилизации в ней показываются где-то на фоне, поэтому внимательные зрители наверняка захотят пересмотреть быстро пролетающие шесть часовых серий.
Сентиментальный шоураннер Рассел Т. Дэвис уже в самом конце доводит до изящного совершенства довольно простую мысль, которую зритель рискует пропустить, постоянно вытирая слезы (эмоций в «Годах» очень много). По его мнению, кроме традиций, единственное, что может спасти человеческий род в постоянно и неуловимо меняющемся 21 веке – это любовь. Аналоговая или цифровая, семейная или индивидуальная, счастливая или нет – в будущем уже неважно. И судя по Брекзиту, это будущее уже наступило.
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