А «Годы» проходят: сериал, который вы пропустили (и зря!)

На фоне происходящих с Лайонсами событий мелькает фигура рвущейся к власти популистки Вив Рук в исполнении двукратной «оскаровской» лауреатки Эммы Томпсон. Именно с ее шокирующего откровенностью выступления в ток-шоу и начинается сериал. Упомянутые в названии «Годы» стремительно проходят. Вив вместе с остальными британскими и мировыми политиками продолжает влиять и на членов семьи Лайонс, как бы они ни пытались дистанцироваться. Одних задевает украинский кризис беженцев, других – криминализация манчестерских окраин, кого-то – обвал финансовых рынков. В этом кроется одна из главных мыслей, которую Рассел Т. Дэвис пытается донести до зрителя. Сколько бы люди ни хотели оставаться аполитичными, все равно очередное решение власть предержащих рано или поздно поменяет жизнь каждой семьи. То же повторяет и бабушка Мьюриэл – альтер-эго автора и последний островок адекватности: «Во всем, происходящем в мире, виноваты и вы, мои внуки, своими ежедневными решениями». И после идет ставить воду, чтобы в пять часов пополудни выпить чай.

Показательно, что именно британцы рисуют самую достоверную картину будущих изменений. Ни одно из происходящих в сериале событий не кажется невозможным в современном мире. Потомки великой империи говорят, что грядущее – это постоянно и незаметно меняющееся настоящее. Была империя – а вот ее и нет. И не сойти с ума от паники и тревоги можно, если держаться семьи и традиций. Даже если ими постепенно становятся немыслимые еще несколько лет назад вещи.

