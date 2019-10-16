Появился первый тизер-трейлер фильма «Лед 2» с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях

Сюжет продолжения расскажет о «принце и принцессе» большого спорта — фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Они сыграли свадьбу и теперь больше всего на свете мечтают о ребенке. Однако цена, которую им придется заплатить за воплощение этой мечты, будет слишком высока. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова и Юлия Хлынина, режиссером выступил автор фильма «Горько!» и «Звоните ДиКаприо!» Жора Крыжовников

Спортивная мелодрама «Лед» вышла на большие экраны в 2018 году. Премьера продолжения состоится 14 февраля 2020 года.