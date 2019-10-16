В Сети появился фрагмент фильма «Троица» режиссера и актрисы «Гоголь-Центра» Ян Гэ

По сюжету, Марго признается мужу Джорджу в измене со своим студентом Антоном. Любовный треугольник становится для всех ловушкой, спастись из которой можно лишь при помощи высших сил. В основу сценария, написанного Ян Гэ в соавторстве с Гретой Шушчевичюте, легла реальная история.

Фильм «Троица» был впервые показан в рамках конкурсной программы 30-го кинофестиваля «Кинотавр». Главные роли в картине исполнила сама Ян Гэ, Георгий Бликштейн, Андрей Курганов и Один Ланд Байрон. Производство фильма частично проходило в Китае.

Лента выйдет в российский прокат 24 октября 2019 года.

Напомним, ранее Ян Гэ представила клип на песню «Сумерки». Кавер-версия советской песни ВИА «Поющие гитары» стала заглавным саундтреком к собственному фильму Ян Гэ «Троица» — в новом прочтении композицию можно воспринимать не только как самостоятельную историю, исполненный чувств музыкальный монолог, но и приквел к картине. А еще посмотрите трейлер грядущей премьеры.