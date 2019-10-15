Посол Франции в России Сильви Берманн назвала режиссера ключевой фигурой современного российского искусства. «Вы — ключевая фигура современного искусства в России, но ваша известность выходит далеко за пределы страны, ваша карьера удивительно богата и разнообразна» — написала она в своем Twitter, обращаясь к Серебренникову. В свою очередь режиссер назвал награду результатом многолетней работы над построением «мостов между странами, народами и культурами».

«Мне всегда казалось, что государство действует помимо нашей воли: оно развязывает войны и возбуждает против нас дела. Так что к любому государству я отношусь настороженно. Но в данном случае это награда за то, что мы с моими коллегами все эти годы старались построить мосты между странами, народами и культурами. Вот за это я этот прекрасный орден беру с удовольствием», — сказал Серебренников, отметив, что государственной награды удостоен впервые.

Напомним, худрук «Гоголь-центра», кино и театральный режиссер Кирилл Серебренников определился с следующей работой — он займется экранизацией романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Об этом стало известно в рамках Каннского кинорынка. Киноверсия станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии.