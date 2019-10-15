Disney показал новый трейлер фильма «Леди и Бродяга» — ремейка оригинальной истории 1955 года

Режиссером ремейка выступил Чарли Бин — американский аниматор и режиссер, известный своей работой над «Троном: восстание» в качестве режиссера и исполнительного продюсера. Над озвучкой работали Тесса Томпсон («Тор: Рагнарек», «Люди в черном: Интернэшнл») и Джастин Теру («Оставленные», «Ангелы Чарли: только вперед»). В создании картины также поучаствовали Жанель Монэ, Эшли Дженсен, Сэм Эллиотт, Бенедикт Вонг и другие.

Премьера нового фильма «Леди и Бродяга» состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

Оригинальная история «Леди и Бродяга» вышла на большие экраны в 1955 году. Мультфильм стал 15-ым полнометражным от студии Уолта Диснея и первым в широкоэкранном формате CinemaScope. Сценарий основан на двух историях — рассказе Уорда Грина «Счастливый Дэн, циничный пес» и задумке диснеевского аниматора Джо Гранта. Сюжет рассказывает о двух собаках — кинг-чарльз-спаниеле по имени Леди, которая живет в семье Джима Дира и его жены Дарлинг, и бездомном псе Бродяге. Однажды утром Бродяга узнает, что в городе началась охота на бездомных собак, и двух его приятелей уже поймали — он освобождает их и скрывается от преследования в «богатом» квартале, где и встречает Леди.