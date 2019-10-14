Amazon показал новый трейлер третьего сезона комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Главную роль играет Рэйчел Броснахан, получившая за исполнение роли Мириам «Мидж» Мейзел «Эмми» в категории «Лучшая актриса комедийного сериала». Менеджером Мидж по имени Сьюзи, нелюдимой и не самой приятной работницей клуба Gaslight, стала Алекс Бортшейн, обладательница «Эмми» за озвучивание Лоис в мультсериале «Гриффины» и статуэтки за исполнение роли в «Удивительной миссис Мейзел». Важную роль в действии также играет экс-муж миссис Мейзел Джоэл, его и ее родители.

К основному касту сериала — Рэйчел Броснахэн, Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб и Марин Хинкл — в третьем сезоне присоединится актер Стерлинг К. Браун, известный по роли Н’Джобу в фильме «Черная пантера».

Премьера третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел» состоится 6 декабря.

Напомним, 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония награждения победителей телевизионной премии «Эмми». Лучшими приглашенными актерами в комедийном телесериале стали Люк Керби и Джейн Линч, появившиеся в касте шоу «Удивительная миссис Мейзел». О том, кто еще получил заветные статуэтки, читайте в нашем материале.