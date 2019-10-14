Актер Уилл Смит приступил к съемкам спин-оффа телесериала «Принц из Беверли-Хиллз». Шоу об обычном парне Уилле (Смит играет в нем молодую версию самого себя) стало культовым в 90-х — трансляция проходила в 193 странах, что позволяет Смиту получать с него отчисления до сих пор.
Уилл Смит приступил к съемкам спин-оффа сериала «Принц из Беверли-Хиллз»
Шоу «Принц из Беверли-Хиллз» рассказывает об обычном парне по имени Уилл из Западной Филадельфии, которого отправляют жить к богатым тете и дяде в Лос-Анджелес после того, как парень попадает в неприятности из-за стычки с местными «большими дядьками».
Как сообщает The Hollywood Reporter, разработкой спин-оффа займется компания Westbrook Media, основанная Уиллом Смитом совместно со своей женой Джадой-Пинкетт Смит в июле 2019 года. Подробности сюжета и название грядущего продолжения пока не раскрываются.
Напомним, сериал «Принц из Беверли-Хиллз» занял 11-ую строчку ежегодного рейтинга агрегатора Rotten Tomatoes. В этот раз он рассказывал о 20-ти лучших телевизионных сериалов 1990-х. Ранее петербургский художник, каллиграф и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас показал свои эскизы Уиллу Смиту. По-традиции масштабно — пока актер разглядывал работы в альбоме, каллиграфия переместилась на стены. Посмотрите, как это было!
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