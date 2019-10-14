Уилл Смит приступил к съемкам спин-оффа сериала «Принц из Беверли-Хиллз»

Шоу «Принц из Беверли-Хиллз» рассказывает об обычном парне по имени Уилл из Западной Филадельфии, которого отправляют жить к богатым тете и дяде в Лос-Анджелес после того, как парень попадает в неприятности из-за стычки с местными «большими дядьками».

Как сообщает The Hollywood Reporter, разработкой спин-оффа займется компания Westbrook Media, основанная Уиллом Смитом совместно со своей женой Джадой-Пинкетт Смит в июле 2019 года. Подробности сюжета и название грядущего продолжения пока не раскрываются.