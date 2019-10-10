От «Жасмин» до «Энни Холл»: 10 лучших фильмов Вуди Аллена

«Вики Кристина Барселона» (Vicky Cristina Barcelona), 2008

Чувственная комедия стала для Вуди Аллена не только началом «франшизы» о прославлении европейских городов (после Барселоны фильмы о себе захотели и Париж, и Рим), но и принесла ему вполне рукотворный памятник в испанском Овьедо. Если возникает вопрос, кто же в триумвирате сам Вуди (если исходить из логики Флобера, что кто-то должен оказаться мадам Бовари), то, конечно, рациональная Вики (Ребекка Холл), а не взбалмошная Кристина (Скарлетт Йоханссон). Между разумом и чувствами режиссер всегда выбирал первое.