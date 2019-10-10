Портал IndieWire, посвященный киноиндустрии, опубликовал список из 100 лучших хоррор-фильмов всех времен — о зловещих куклах и психопатах, советские и американские, недавно отгремевшие на больших экранах в кинотеатрах и выпущенные в 1920 году. Возглавляет рейтинг фильм «Сияние» Стэнли Кубрика. «Собака.ru» публикует полный список кинокартин, обязательных к просмотру.
100 лучших хоррор-фильмов всех времен
100. Деревня проклятых, 1960, режиссер Вульф Рилла
99. Звонок, 2002, режиссер Гор Вербински
98. Подмена, 1980, режиссер Питер Медак
97. Алукарда, дочь тьмы, 1977, режиссер Хуан Лопес Монтесума
96. Истории из морга, 1995, режиссер Расти Кандифф
95. Мессия зла, 1973, режисер Уиллард Хайк
94. Кровавый залив, 1971, режиссер Марио Бава
93. Что ни день, то неприятности, 2001, режиссер Клер Дени
92. Жилец, 1976, режиссер Роман Полански
91. Спокойной ночи, мамочка, 2014, режиссеры Северин Фиала и Вероника Франц
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Суспирия
90. Человек-леопард, 1943, режиссер Жак Турнер
89. Вий, 1967, режиссеры Константин Ершов и Георгий Кропачев
88. Голод, 1983, режиссер Тони Скотт
87. Маска Красной смерти, 1964, режиссер Роджер Корман
86. Кошмар на улице Вязов, 1984, режиссер Уэс Крейвен
85. Анархист, 2009, режиссер Ларс фон Триер
84. Что случилось с Бэби Джейн?, 1962, режиссер Роберт Олдрич
83. Корабль-призрак, 1943, режиссер Марк Робсон
82. Кожа, в которой я живу, 2011, режиссер Педро Альмодовар
81. Суспирия, 2018, режиссер Лука Гуаданьино
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Дракула
80. Чёрные кошки в бамбуковых зарослях, 1968, режиссер Канэто Синдо
79. Мученицы, 2008, режиссер Паскаль Ложье
78. Исчезновение, 1988, режиссер Джордж Слейзер
77. Дом ночных призраков, 1959, режиссер Уильям Касл
76. Братство волка, 2001, режиссер Кристоф Ган
75. Сестры, 1972, режиссер Брайан де Пальма
74. Сырое, 2016, режиссер Джулия Дюкорно
73. Генри: портрет убийцы-маньяка, 1986, режиссер Джон Макнотон
72. Час волка, 1968, режиссер Ингмар Бергман
71. Дракула, 1992, режиссер Фрэнсис Форд Коппола
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Зловещие мертвецы 2
70. Седьмая жертва, 1943, режиссер Марк Робсон
6.9 Кровавая жатва, 2003, режиссер Александр Ажа
68. Бритва, 1980, режиссер Брайан де Пальма
67 Чёрное Рождество, 1974, режиссер Боб Кларк
66. Спуск, 2005, режиссер Нил Маршалл
65. Вторжение похитителей тел, 1956, режиссер Дон Сигел
64. История двух сестёр, 2003, режиссер Ким Чжи Ун
63. Впусти меня, 2008, режиссер Томас Альфредсон
62. Лестница Иакова, 1990, режиссер Эдриан Лайн
61. Зловещие мертвецы 2, 1987, режиссер Сэм Рэйми
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Твин Пикс
60. Полтергейст, 1982, режиссер Тоуб Хупер
59. Шестое чувство, 1999, режиссер Найт Шьямалан
58. Призрак дома на холме, 1963, режиссер Роберт Уайз
57. Заклятие, 2013, режиссер Джеймс Ван
56. Твин Пикс: Сквозь огонь, 1992, режиссер Дэвид Линч
55. Туман, 1980, режиссер Джон Карпентер
54. Бабадук, 2014, режиссер Дженнифер Кент
53. Ведьма, 2015, режиссер Роберт Эггерс
52. Франкенштейн, 1931, режиссер Джеймс Уэйл
51. Винтовая лестница, 1946, режиссер Роберт Сьодмак
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Жилец
50. Кэндимэн, 1992, режиссер Бернард Роуз
49. Жилец, 1944, режиссер Джон Брам
48. Карнавал душ, 1962, режиссер Херк Харви
47. Ганджа и Гесс, 1973, режиссер Билл Ганн
46. Оно, 2014, режиссер Дэвид Роберт Митчелл
45. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света, 1999, режиссер Дэниэл Мирик
44. Выводок, 1979, режиссер Дэвид Кроненберг
43. Я видел дьявола, 2010, режиссер Ким Чжи Ун
42. Уродцы, 1932, режиссер Тод Броунинг
41. Одержимая, 1981, режиссер Анджей Жулавский
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Крик
40. Другие, 2001, режиссер Алехандро Аменабар
39. Дьяволы 1971, режиссер Кен Рассел
38. Маска Сатаны, 1960, режиссер Марио Бава
37. Дом, 1977, режиссер Нобухико Обаяси
36. А теперь не смотри, 1973, режиссер Николас Роуг
35. Площадь похмелья, 1945, режиссер Джон Брам
34. Хребет дьявола, 2001, режиссер Гильермо дель Торо
33. Крик, 1996, режиссер Уэс Крэйвен
32. Почти стемнело, 1987, режиссер Кэтрин Бигелоу
31. Кабинет доктора Калигари, 1920, режиссер Роберт Вине
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Суспирия
30. Плетёный человек, 1973, режиссер Робин Харди
29. Невинные, 1961, режиссер Джек Клейтон
28. Пульс, 2001, режиссер Киёси Куросава
27. Омен, 1976, режиссер Ричард Доннер
26. Невеста Франкенштейна, 1935, режиссер Джеймс Уэйл
25. Суспирия, 1977, режиссер Дарио Ардженто
24. Птицы, 1963, режиссер Альфред Хичкок
23. Я гуляла с зомби, 1943, режиссер Жак Турнер
22. Отвращение, 1965, режиссер Роман Полански
21. Кэрри, 1976, режиссер Брайан де Пальма
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Челюсти
20. Муха, 1986, режиссер Дэвид Кроненберг
19. Прочь, 2017, режиссер Джордан Пил
18. Молчание ягнят, 1991, режиссер Джонатан Демми
17. Носферату. Симфония ужаса, 1922, режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау
16. Челюсти, 1975, режиссер Стивен Спилберг
15. Люди-кошки, 1942, режиссер Жак Турнер
14. 28 дней спустя, 2002, режиссер Дэнни Бойл
13. Кинопроба, 1999, режиссер Такаси Миикэ
12. Рассвет мертвецов, 1978, режиссер Джордж Ромеро
11. Кроваво-красное, 1975, режиссер Дарио Ардженто
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Психо
10. Ночь живых мертвецов, 1968, режиссер Джордж Ромеро
9. Чужой, 1979, режиссер Ридли Скотт
8. Нечто, 1982, режиссер Джон Карпентер
7. Глаза без лица, 1960, режиссер Жорж Франжю
6. Психо, 1960, режиссер Альфред Хичкок
5. Хэллоуин, 1978, режиссер Джон Карпентер
4. Изгоняющий дьявола, 1973, режиссер Уильям Фридкин
3. Ребёнок Розмари, 1968, режиссер Роман Полански
2. Техасская резня бензопилой, 1974, режиссер Тоуб Хупер
1. Сияние, 1980, режиссер Стэнли Кубрик
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