Портал IndieWire, посвященный киноиндустрии, опубликовал список из 100 лучших хоррор-фильмов всех времен — о зловещих куклах и психопатах, советские и американские, недавно отгремевшие на больших экранах в кинотеатрах и выпущенные в 1920 году. Возглавляет рейтинг фильм «Сияние» Стэнли Кубрика. «Собака.ru» публикует полный список кинокартин, обязательных к просмотру.