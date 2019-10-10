Действия фильма «Серебряные коньки» происходят в канун 1900 года в Петербурге. По сюжету фильма, 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. Главные роли в картине, режиссером которой выступил Михаил Локшин, исполнили Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, актриса «Гоголь-цетра» Александра Ревенко, Сергей Колтаков и другие.

Фильм «Серебряные коньки» выйдет на большие экраны 13 февраля 2020 года.

Напомним, ранее «Семимостье», место пересечения Крюкова и Грибоедова каналов в Петербурге, заложили досками — как оказалось, для съемки фильма «Серебряные коньки». Продюсер ленты Петр Ануров еще в декабре прошлого года рассказал, что ранее никто в стране не снимал в таком объеме на реальных замерзших водоемах. Позже реку Мойку, которую покрыли голубым настилом для съемок романтического фильма, проверил Росприроднадзор. Специалисты заявили, что вода загрязнена, и возбудили дело в отношении компании «Фильмфест».