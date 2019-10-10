Каллиграф Покрас Лампас показал свои эскизы Уиллу Смиту. И вот что из этого получилось

Раскрываем карты: встреча Покраса Лампаса и Уилла Смита состоялась в рамках промо-кампании нового фильма «Гемини», в котором актер исполнил главную роль (даже две!). Сюжет расскажет о первоклассном киллере Генри Брогане, который становится мишенью таинственного оперативника — и, кажется, он знает каждый его шаг наперед.

Сценаристом нового проекта стал Дэвид Бениофф — шоураннер сериала «Игра Престолов». Режиссером выступил Энг Ли — автор таких фильмов, как «Жизнь Пи», «Горбатая гора» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Напомним, 6 октября Покрас Лампас завершил восстановление работы «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Арт-объект был создан 18 июля, однако уже на следующий день коммунальщики закатали его в асфальт. 26 августа Покрас Лампас должен был вернуть изображение на площадь, однако этого не произошло — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы. Художник также выступил против преследования православной активистки Оксаны Ивановой, которая участвовала в акции против его работы.