Петербургский художник, каллиграф и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас показал свои эскизы Уиллу Смиту. По-традиции масштабно — пока актер разглядывал работы в альбоме, каллиграфия переместилась на стены.
Каллиграф Покрас Лампас показал свои эскизы Уиллу Смиту. И вот что из этого получилось
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ГЕМИНИ — Ģ Σ M Ï Ɲ Î. M Å Ɲ ⠀ I’m super happy to share our collaborative video with @willsmith created a while ago in Budapest! Are you excited for the #GeminiMan premiere tomorrow in Russia?! ⠀ Сразу после моего нового арт-проекта в Дубае я прилетел в Будапешт — на мировую премьеру нового фильма "Гемини" с Уиллом Смитом, съемки которого происходили в этом живописном городе! ⠀ Мне выпала уникальная возможность снять любой экспериментальный кадр с Уиллом и мы решили сделать это с @kasatov_movie, устроив встречу с мистером Смитом в одном из номеров отеля. ⠀ Что вышло — смотрите в ролике, и не пропустите премьеру #Гемини в России, уже завтра, 10 октября! ⠀ Режиссер фильма Энг Ли снял фильм в инновационной технологии с увеличенной частотой кадров в секунду, что создает репортажное, сверхреалистичное ощущение, так что обязательно посмотрите его в 3D+ или IMAX, чтобы это ощутить. 🔥 ⠀ Спасибо @paramountrussia за такой мощный и необычный опыт — и Будапешт, и команда фильма очень вдохновила и зарядила идеями!
Раскрываем карты: встреча Покраса Лампаса и Уилла Смита состоялась в рамках промо-кампании нового фильма «Гемини», в котором актер исполнил главную роль (даже две!). Сюжет расскажет о первоклассном киллере Генри Брогане, который становится мишенью таинственного оперативника — и, кажется, он знает каждый его шаг наперед.
Сценаристом нового проекта стал Дэвид Бениофф — шоураннер сериала «Игра Престолов». Режиссером выступил Энг Ли — автор таких фильмов, как «Жизнь Пи», «Горбатая гора» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».
Напомним, 6 октября Покрас Лампас завершил восстановление работы «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Арт-объект был создан 18 июля, однако уже на следующий день коммунальщики закатали его в асфальт. 26 августа Покрас Лампас должен был вернуть изображение на площадь, однако этого не произошло — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы. Художник также выступил против преследования православной активистки Оксаны Ивановой, которая участвовала в акции против его работы.
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