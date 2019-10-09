Apple экранизирует «Рождественскую песнь в прозе» Диккенса. Главные роли исполнят Райан Рейнольдс и Уилл Фаррелл

Apple экранизирует «Рождественскую песнь в прозе» — повесть британского писателя Чарльза Диккенса. В настоящий момент представители компании завершают переговоры с актерами Райаном Рейнольдсом и Уиллом Ферреллом об участии в проекте.

Сценаристами и постановщиками грядущей премьеры от Apple в жанре мюзикла выступят Шон Андерс и Джон Моррис, ранее работавшие над комедийной серией «Здравствуй, папа, Новый год!». Подробности сюжета новой экранизации пока не разглашаются.

«Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями», обычно называемая «Рождественская песнь» — повесть-сказка британского писателя Чарльза Диккенса, впервые опубликованная в 1843 году. Сюжет повествует о престарелом скряге Эбенизере Скрудже, которого не интересует ничего, кроме собственного финансового состояния. В канун Рождества к нему являются три духа, встреча с которыми заставляет Скруджа изменить свое отношение к себе и окружающим.

Напомним, 25 марта на Всемирной конференции для разработчиков Apple компания презентовала собственный стриминговый сервис Apple TV+. Одним из первых собственных кинопродуктов Apple станет сериал «Утреннее шоу» с с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом в главных ролях. Apple TV+ станет доступен 1 ноября в более чем 100 странах мира. Отдельное приложение уже появилось — оно автоматически предустанавливается вместе с новой macOS Catalina.