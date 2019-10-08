Почему Хелен Миррен не удалось достоверно сыграть императрицу в сериале «Екатерина Великая»?

Сценарист «Екатерины Великой» Найджел Мартин также причастен к «Елизавете I», но для российской истории выбрал странный акцент. В проекте много балов, аудиенций, интриг и казней – обычных атрибутов жизни любого королевского двора. Но авторы воплощают и разнообразные слухи об интимной жизни последней российской императрицы (после ее кончины сын Павел подписал указ, запрещающий женщинам наследовать российский трон). Спасибо, что все-таки не вспоминают о самых живописных из них. Из-за любовных сцен сериал начинает напоминать «Фаворитку» Лантимоса, только без присущего греку юмора и широкоугольного объектива оператора Робби Райана, показывающего дворцовые покои как клаустрофобную среду.

Как раз простора в сериале достаточно – мы видим и широкие русские равнины, на которых поднимал восстание Емельян Пугачев, и бухту Севастополя, перешедшего России после успешных переговоров с крымскими татарами, и площади у разнообразных дворцов, петербургских и не только (часть сцен снимали у нас, другую – в Рундальском дворце в Латвии). Но создатели так и не определились, вокруг чего построить рассказ. Многочисленных интрижек Екатерины? Но на протяжении всего проекта ее играет одна и та же 74-летняя Миррен. При всем уважении к прославленной актрисе героиня-любовница у нее не получается. Многочисленные завоевания и присоединения новых областей к империи? Восстание Пугачева? Но эти вещи даны впроброс и им уделяется не так много экранного времени.