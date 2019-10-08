HBO и Sky выпустили совместный мини-сериал «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в заглавной роли. Кинокритик Иван Пугин посмотрел его и рассказывает, почему пробелы в истории, если они у вас есть, лучше восполнить российскими проектами «Екатерина» с Мариной Александровой или «Великая» с Юлией Снигирь.
Почему Хелен Миррен не удалось достоверно сыграть императрицу в сериале «Екатерина Великая»?
Середина XVIII века. В результате дворцового переворота на российский престол взошла жена Петра III Екатерина. Назревает война с Турцией, другие претенденты на трон пытаются предъявлять на него права, во дворце плетутся интриги и говорят об излишней мягкости для доставшейся ей страны по-европейски либеральной императрицы.
Это не извлечения из учебников по истории. Так начинается совместный мини-сериал HBO и Sky «Екатерина Великая». В нем четыре часовые серии, но больше всего это напоминает разрезанный на части художественный фильм. В главной роли – британская актриса с русскими корнями Хелен Миррен, уже получавшая награды за изображение коронованных особ в кино и сериалах. На ее счету «Золотой глобус» за Елизавету I в одноименном сериале и «Оскар» за Елизавету II в фильме «Королева».
Сценарист «Екатерины Великой» Найджел Мартин также причастен к «Елизавете I», но для российской истории выбрал странный акцент. В проекте много балов, аудиенций, интриг и казней – обычных атрибутов жизни любого королевского двора. Но авторы воплощают и разнообразные слухи об интимной жизни последней российской императрицы (после ее кончины сын Павел подписал указ, запрещающий женщинам наследовать российский трон). Спасибо, что все-таки не вспоминают о самых живописных из них. Из-за любовных сцен сериал начинает напоминать «Фаворитку» Лантимоса, только без присущего греку юмора и широкоугольного объектива оператора Робби Райана, показывающего дворцовые покои как клаустрофобную среду.
Как раз простора в сериале достаточно – мы видим и широкие русские равнины, на которых поднимал восстание Емельян Пугачев, и бухту Севастополя, перешедшего России после успешных переговоров с крымскими татарами, и площади у разнообразных дворцов, петербургских и не только (часть сцен снимали у нас, другую – в Рундальском дворце в Латвии). Но создатели так и не определились, вокруг чего построить рассказ. Многочисленных интрижек Екатерины? Но на протяжении всего проекта ее играет одна и та же 74-летняя Миррен. При всем уважении к прославленной актрисе героиня-любовница у нее не получается. Многочисленные завоевания и присоединения новых областей к империи? Восстание Пугачева? Но эти вещи даны впроброс и им уделяется не так много экранного времени.
Основную часть проекта занимают любовные отношения Екатерины с графом Потемкиным – его весьма правдоподобно изображает австралиец Джейсон Кларк («Человек на луне», «Самый пьяный округ в мире»). Именно они раскрывают российскую императрицу не просто как руководительницу огромной страны, а как и женщину, которой хочется счастья, невозможного в ее статусе.
С точки зрения стройности действия и раскрытия большинства характеров к «Екатерине Великой» остаются вопросы – пожалуй, их нет только к прекрасно получившемуся взбалмошному и капризному инфантилу Павлу в исполнении Джозефа Куинна из «Отверженных». Хелен Миррен играет слишком тяжеловесно для такого фривольного сценария, а на роль многочисленных дворцовых интриганов подобраны столь похожие актеры, что уже к третьей серии их становится сложно отличать друг от друга. Возможно, как сериал для дождливых выходных он вполне подойдет, но если на улице солнце, лучше просто съездить в любой из снятых дворцов, а потом дома почитать что-нибудь о российской истории того времени, благо она местами лучше самого изобретательного телевизионного проекта. А если все же хочется что-то посмотреть, есть сериалы «Великая» с Юлией Снигирь и «Екатерина» с Мариной Александровой (у последнего уже два сезона и скоро выйдет третий).
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