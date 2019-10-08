Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», в актерском составе помимо Богомолова заявлены Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов и Олег Меньшиков. Работа в формате сериала станет для Бондарчука дебютной. Продюсерами выступили президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, Алексей Киселев, Роман Прыгунов и Сергей Бондарчук.

«Приятно, что эта история — первая с самых разных точек зрения: первый сериал для режиссера Бондарчука, первая большая работа Паулины Андреевой как сценариста, первый сериал для «НМГ Студии», стратегического партнера для more originals», — говорит Муругов. «В то же время это большая ответственность, но мы уверены, что в такой сильной команде мы сделаем сериал «Псих» одним из самых интересных и ожидаемых для зрителей в следующем году», — добавляют продюсеры.