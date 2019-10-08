Федор Бондарчук приступил к съемкам своего первого сериала. Проект получил название «Псих». Автором сценария выступила жена режиссера — актриса Паулина Андреева, на главную роль утвердили худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Федор Бондарчук приступил к съемкам своего первого сериала. В главной роли Константин Богомолов, сценарист — Паулина Андреева
Сюжет расскажет об известном столичном психотерапевте по имени Олег. В очередь на прием к нему выстаиваются клиенты со всего центрального округа Москвы, однако врачу самому нужна помощь. Психотерапевт переживает кризис среднего возраста, живет с мамой в 40 лет, теряет самоуважение и страдает от медикаментозной зависимости, раздражительности и нарастающей агрессии. Все меняется, когда Олегу приходится оказывать экстренную психологическую помощь.
Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», в актерском составе помимо Богомолова заявлены Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов и Олег Меньшиков. Работа в формате сериала станет для Бондарчука дебютной. Продюсерами выступили президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, Алексей Киселев, Роман Прыгунов и Сергей Бондарчук.
«Приятно, что эта история — первая с самых разных точек зрения: первый сериал для режиссера Бондарчука, первая большая работа Паулины Андреевой как сценариста, первый сериал для «НМГ Студии», стратегического партнера для more originals», — говорит Муругов. «В то же время это большая ответственность, но мы уверены, что в такой сильной команде мы сделаем сериал «Псих» одним из самых интересных и ожидаемых для зрителей в следующем году», — добавляют продюсеры.
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