Появился трейлер нового фильма Андрея Кончаловского «Грех» о жизни Микеланджело Буонарроти

Микеланджело вынужден лгать и предавать, чтобы сохранить отношения с двумя влиятельными семьями и выполнить оба заказа. Переживая, он продолжает грезить идеей создать что-то настолько прекрасное, что окажется способно искупить его грехи.

Действие картины начинается в тот период, когда Микеланджело Буонарроти параллельно работает над двумя проектами — гробницей папы Римского Юлия и фасадом Базилики Сан Лоренцо во Флоренции. На него давят его заказчики: с одной стороны Медичи, с другой — Делла Ровере, и Микеланджело оказывается втянутым в борьбу между самыми могущественными семьями Италии.

«Мой фильм — это не размышление о живописи Микеланджело. Я вовсе не хотел снимать фильм о его произведениях. Моей задачей было показать человека Ренессанса, который был гениальным художником и вместе с тем обычным человеком со своими слабостями, страхами и недостатками. На самом деле я больше заинтересован не талантом Микеланджело как таковым, а самим персонажем и его отношениями с эпохой, полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой», — говорит Кончаловский.

Съемки проходили в регионах Тоскана и Лацио, а также в Риме, где жил и работал художник. Главную роль исполнил итальянский актер Альберто Тестоне. В картине также снимались Орсо Мария Гуэррини, Массимо Де Франкович, Глен Блэкхолл и Юлия Высоцкая.

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского будет впервые представлен 27 октября в качестве специального события закрытия Международного Римского кинофестиваля. В российский прокат лента выйдет 14 ноября 2019 года.