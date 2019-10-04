«Это парки аттракционов»: Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы про супергероев

Режиссер Мартин Скорсезе раскритиковал супергеройские фильмы. По его мнению, «это не кино», а «парки аттракционов» — так как подобные картины не передают эмоциональный и психологический опыт.

«Я их не смотрю. Пытался, понимаете? Но это не кино. Честно говоря, я думаю, что самое близкое сравнение для них, даже если фильмы хорошо сняты и актеры стараются сделать все возможное с учетом обстоятельств, это парки аттракционов. Это не кино, посредством которого один человек пытается передать другому эмоциональный, психологический опыт», — заявил режиссер Empire Magazine.

Напомним, новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» выйдет в прокат уже в ноябре. Фильм расскажет о Фрэнке Ширане по кличке «Ирландец», который совершил убийства 25 гангстеров — в том числе знаменитого профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Название также отсылает к мафиозному сленгу, означающему киллера-наемника, после убийства от рук которого на стенах и полах домов остаются пятна крови. Вторая мировая война, смерть Кеннеди и криминальные авторитеты — с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях.

Ранее Скорсезе представил свой новый фильм о концертном туре музыканта Боба Дилана «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese». В ленту вошли эксклюзивные интервью, редкие архивные кадры выступлений, а также не публиковавшиеся ранее материалы.