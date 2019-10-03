15 октября в кинотеатре «Аврора» журнал «Искусство кино» запускает ретроспективу датской «Догмы 95» — направления в кинематографе, созданного режиссером Ларсом фон Триером во время работы над фильмами серии «Королевство».

К 25-летию движения «Догма 95» петербургскому зрителю покажут ленты «Торжество» режиссера Томаса Винтерберга, «Идиоты» Ларса фон Триера, «Последняя песнь Мифуне» Серена Краг-Якобсена, «Итальянский для начинающих» Лоне Шерфига, «Открытые сердца» Сюсанне Биера и «В твоих руках» Аннетте К. Олсена.

«Датские кинематографисты, которые изобрели «Догму 95» к столетию кинематографа, планировали масштабную шутку, а осуществили настоящую революцию. Под руководством придумавшего это движение Ларса фон Триера, гения и провокатора, они смогли омолодить и обновить искусство, слишком увлекшееся техническими возможностями и автоматическим воспроизведением штампов. С «Догмой» кино освободилось от догм, научилось непосредственности и искренности, нашло десятки новых приемов, наладило прямой диалог с пресыщенным зрителем», — говорят организаторы.

Ретроспектива фильмов режиссеров-создателей «Догмы 95» пройдет с 15 по 19 октября в кинотеатре «Аврора». Подробности и билеты можно посмотреть здесь.

Направление «Догма 95» было создано режиссером Ларсом фон Триером во время работы над фильмами «Королевство» и «Королевство II» в 1994 году. Тогда Триер приходит к выводу, что техника и стилистика менее важны и интересны зрителям, чем сюжет и персонажи — и режиссер начинает снимать большей частью ручной камерой, пренебрегая традиционными правилами освещения и монтажа, что приводит к смазанности цветов и зернистости кадра. Стиль был положен в основу концептуального манифеста и 10 правил группы «Догма 95», созданной в 1995 году.