Медиакомпания STX Entertainment показала первый трейлер нового фильма режиссера Гая Ричи «Джентльмены», главные роли в котором исполнили Мэттью МакКонахи, Хью Грант и Колин Фаррелл. Лента расскажет об американце Микки Пирсоне, который перебрался в Лондон и построил империю на продаже марихуаны.

По сюжету, талантливый выпускник Оксфорда Микки Пирсон, применив свой ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из Америки, на его пути встают другие не менее обаятельные, но жестокие джентельмены.

Главне роли в картине исполнили Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Хью Грант и Джейсон Вонг. Гай Ричи не только занял режиссерское кресло, но и написал сценарий к картине — совместно с Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом.

Премьера фильма «Джентльмены» запланирована на начало 2020 года.